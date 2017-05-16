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Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали

Вчера, 10:23
Вчера певица Рита Дакота неожиданно уехала из бюджетного лагеря на Бали и оказалась в самом роскошном отеле острова на берегу океана.

Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали
Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали


О том, как хорошо жить, когда у тебя есть круглая сумма на счету, редакторы paparazzi.ru не очень знают, поэтому с интересом смотрят блог Дакоты. Рита рассказала и даже показала в своём Инстаграм, проведя экскурсию сначала по номеру.



А затем зайдя в ресторан отеля Mulia Resort & Villas.



Не забыла Рита и про то, что наибольшее внимание читателей привлекают фотографии в нижнем белье:

Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали


"Это наш балкон в @themuliabali. Я вообще не знаю места уютнее, чем этот балкон. За спиной отражается океан, по ступенькам слева - огромный джакузи. Вечерами мы с ребятами раскидываем тут подушки и болтаем до утра, а прямо перед тобой из воды встаёт солнце. Вообще, мне для полного счастья не хватает сюда только пианино, и я бы тут жила, ей богу"

- пишет Рита.

Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали


Ох, хорошо-то как!

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 3 068
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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