Рита Дакота отдыхает в самом дорогом отеле острова Бали

О том, как хорошо жить, когда у тебя есть круглая сумма на счету, редакторы paparazzi.ru не очень знают, поэтому с интересом смотрят блог Дакоты. Рита рассказала и даже показала в своём Инстаграм, проведя экскурсию сначала по номеру.А затем зайдя в ресторан отеля Mulia Resort & Villas.Не забыла Рита и про то, что наибольшее внимание читателей привлекают фотографии в нижнем белье:"Это наш балкон в @themuliabali. Я вообще не знаю места уютнее, чем этот балкон. За спиной отражается океан, по ступенькам слева - огромный джакузи. Вечерами мы с ребятами раскидываем тут подушки и болтаем до утра, а прямо перед тобой из воды встаёт солнце. Вообще, мне для полного счастья не хватает сюда только пианино, и я бы тут жила, ей богу"- пишет Рита.Ох, хорошо-то как!