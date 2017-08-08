Принц Чарльз опасается за будущего ребенка Меган Маркл

Весной будущего года новоиспеченная герцогиня Сассекская и её супруг принц Гарри впервые станут родителями. Для отца Гарри, принца Чарльза, малыш станет четвертым внуком (или внучкой, ведь пол ребенка будет неизвестен до самых родов). На днях Чарльз, во время тура по Африке, поднял вопрос о загрязнении окружающей среды пластиковым мусором. Огромный ущерб, который наносится природе и людям такими отходами, процесс разложения которых занимает 100-200 лет, очень беспокоит принца."Скоро у меня появится еще один внук. Подозреваю, что у многих из вас тоже будут внуки или уже есть сейчас. Мне кажется безумием тот факт, что мы завещаем им полностью загрязненный мир. Все внуки заслуживают лучшего будущего. Объём пластика, попадающего в океан, ежегодно только увеличивается. Мы действительно не можем позволить этому продолжаться" - заявил принц Чарльз.