Певец Лисицын презентовал трек "Игра"





Сегодня, 9 ноября 2018 года, в сети была презентована музыкальная новинка от певца Лисицын.

Дебютный трек получил название "Игра". Послушать его можно чуть ниже:







Текст песни Лисицын - Игра



Да, я знаю, не туда я зашёл.

Это игра, или квест, или шоу.

Мрачное место. И если бы раньше узнал.

Стороной обошёл.



Нет ни друзей, ни врагов,

Только какие-то странные люди.

Ни песен, ни слов,

Здесь то ли было всё, то ли будет.



Я не дошёл до конца,

Хоть казалось было не много.

Да, не дошёл,

И не припомню эту дорогу.



Эта игра не моя,

Это болото непроходимо,

В этой игре нет тебя.

Очень сложно. Невыносимо.



Припев. Лисицын

Игра окончена. Привет!

Привет, привет!

Игра окончена. Привет!

Привет, привет!



Да, я знаю, что такое «летать».

Это припев из моей первой песни.

Знаю я, как тяжело на край города мчать,

Чтобы не было тесно.



По лабиринтам бежать,

Чтобы писать эти куплеты.

Каждую ночь искать

Источники ну хоть какого-то света.



Да, не туда я зашёл.

Это игра, или квест, или шоу.

Мне бы время назад

И я б не вернулся сюда по-любому.



Снова увидеть тебя.

Пусть это дальше, это дольше.

Это чужая игра — не моя.

Привет, не теряй меня больше!



Припев. Лисицын

Игра окончена. Привет!

Привет, привет!

Игра окончена. Привет!

Привет, привет!





Количество просмотров: 2 483 Ключевые слова: Лисицын Количество просмотров: 2 483





Автор фото: instagram



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: instagramПоделись с друзьями:

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