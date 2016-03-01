"Делай со мной это": певица Alina Cry представила сексуальный трек "Телом"

Сексуальная новинка получила название "Телом". В сети уже шутят, что, если отправить эту композицию своему любимому, то через час он точно будет у вас дома : )Чуть ниже можно послушать песню:Текст песни Alina Cry - ТеломКуплет 1:А мы закроем шторы,Не пропуская свет.Ночные разговоры,Нет, это просто бред.А нас давно накроет,Может с головой.А я теперь не спорю,Хочу лишь быть с тобой.Припев:Делай со мной это, это.Делай со мной это...Делай со мной это, это.Делай со мной это...Делай со мной это, это.Делай со мной это...Телом со мной это, этоДелай со мной это.Куплет 2:А мы с тобой в тумане,Где-то очень близко.И может быть в сознанииЧитаю твои мысли.И где уже, не знаюНо снова твои губыОпять я их съедаюИ хочется так грубо.Припев:Делай со мной это, это.Делай со мной это...Делай со мной это, это.Делай со мной это...Делай со мной это, это.Делай со мной это...Телом со мной это, этоДелай со мной это.