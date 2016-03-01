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"Делай со мной это": певица Alina Cry представила сексуальный трек "Телом"

Вчера, 18:13
Несколько часов назад в сети был опубликован новый трек певицы Alina Cry.

"Делай со мной это": певица Alina Cry представила сексуальный трек "Телом"
Сексуальная новинка получила название "Телом". В сети уже шутят, что, если отправить эту композицию своему любимому, то через час он точно будет у вас дома : )

"Делай со мной это": певица Alina Cry представила сексуальный трек "Телом"


Чуть ниже можно послушать песню:



Текст песни Alina Cry - Телом

Куплет 1:
А мы закроем шторы,
Не пропуская свет.
Ночные разговоры,
Нет, это просто бред.

А нас давно накроет,
Может с головой.
А я теперь не спорю,
Хочу лишь быть с тобой.

Припев:
Делай со мной это, это.
Делай со мной это...
Делай со мной это, это.
Делай со мной это...

Делай со мной это, это.
Делай со мной это...
Телом со мной это, это
Делай со мной это.

Куплет 2:
А мы с тобой в тумане,
Где-то очень близко.
И может быть в сознании
Читаю твои мысли.

И где уже, не знаю
Но снова твои губы
Опять я их съедаю
И хочется так грубо.

Припев:
Делай со мной это, это.
Делай со мной это...
Делай со мной это, это.
Делай со мной это...

Делай со мной это, это.
Делай со мной это...
Телом со мной это, это
Делай со мной это.

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Ключевые слова: Alina Cry

Количество просмотров: 13 117
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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