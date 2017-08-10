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Сергей Жуков случайно показал зрителям прямого эфира бутылку водки

Вчера, 23:19
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков во время прямого эфира отключил фронтальную камеру, и взору зрителей открылась необычная картина.

Сергей Жуков случайно показал зрителям прямого эфира бутылку водки
Всё начиналось довольно мило. Сергей побеседовал с подписчиками на тему авторских прав в России и заметил, что, если бы они с Алексеем Потехиным работали в Америке, то были бы сказочно богаты только благодаря отчислениям за использование их песен.



После поведал о том, почему никак не состоится концерт в Армении.



А потом решил, как выразился сам певец, немного "почаёвничать", а для этого перевернул камеру другой стороной.

"О, водочка" - заметили зрители эфира.



Действительно, на столе стояла бутылка водки Absolut, но, справедливости ради, я смотрела эфир и заметила, что бутылка полная и запечатанная. Так что смело можно полагать, что Сергей использовал тару только в качестве подставки для телефона.

Тем более не так давно Сергей Жуков пережил оперецию, не стал бы, наверно, травить организм алкоголем.

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Ключевые слова: Сергей Жуков

Количество просмотров: 1 729
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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