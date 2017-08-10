Всё начиналось довольно мило. Сергей побеседовал с подписчиками на тему авторских прав в России и заметил, что, если бы они с Алексеем Потехиным работали в Америке, то были бы сказочно богаты только благодаря отчислениям за использование их песен.
После поведал о том, почему никак не состоится концерт в Армении.
А потом решил, как выразился сам певец, немного "почаёвничать", а для этого перевернул камеру другой стороной.
"О, водочка" - заметили зрители эфира.
Действительно, на столе стояла бутылка водки Absolut, но, справедливости ради, я смотрела эфир и заметила, что бутылка полная и запечатанная. Так что смело можно полагать, что Сергей использовал тару только в качестве подставки для телефона.
Тем более не так давно Сергей Жуков пережил оперецию, не стал бы, наверно, травить организм алкоголем.
Сергей Жуков случайно показал зрителям прямого эфира бутылку водки
Вчера, 23:19
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков во время прямого эфира отключил фронтальную камеру, и взору зрителей открылась необычная картина.
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Ключевые слова: Сергей Жуков
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Количество просмотров: 1 729
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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