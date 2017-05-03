Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алексей Воробьёв, не разобравшись в ситуации, обиделся на Викторию Дайнеко

Вчера, 23:21
Еще несколько лет назад Викторию Дайнеко и Алексея Воробьёва считали парой. Правда, крепких отношений артисты так и не построили, но остались хорошими друзьями.

Алексей Воробьёв, не разобравшись в ситуации, обиделся на Викторию Дайнеко
Недавно Дайнеко зашла в прямой эфир к Алексею, когда певец представлял свой новый трек. Виктория поставила смайлик "шляпки", имея в виду "снимаю шляпу". Но Алексей воспринял это, как негодование по поводу песни, типа "Шляяяпа".

Он даже успел возмутиться, прежде, чем дочитал сообщение от Вики, объясняющее, что она имела в виду.



"Когда говорят, что парни не понимают намёков и после супер крутого исполнения песни в прямом эфире вместо сообщения «снимаю шляпу» просто ставишь эмодзи шляпку... хотела сделать комплимент, но получилось как обычно..."

- написала Вика в Инстаграм под видео.

Вот так порой люди и ссорятся, просто не поняв друг друга в какой-то мелочи.

Благо тут всё обошлось.

← Сергей Жуков случайно показал зрителям прямого эфира бутылку водки "Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kama... →

Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 1 560
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Виктория Дайнеко показала, как выглядит в крошечном купальнике
Викторию Дайнеко раскритиковали за неестественные губы
Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву
Виктория Дайнеко поразила развратным танцем
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации 33-летняя певица Ольга Серябкина накануне опубликовала снимок в Инстаграм, который не на шутку обеспокоил поклонников. Фотография была сделана в медицинском учреждении, Ольга лежала на больничной койке под капельницей.
Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить 33-летняя многодетная мама Мария Кожевникова высмеяла одну из знаменитых премий нашей страны.
Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс 33-летняя Татьяна Липницкая, более известная, как певица Бьянка, поделилась в Инстаграм эротической фотосессией.
Марина Александрова разделась в ванной и разместила голые фото в Инстаграм 36-летняя актриса Марина Александрова находится в поездке по Японии.
"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс" Группа Kamazz (солист Денис Розыскул) представила крутой трек под названием "Принцесса", который по достоинству оценили и парни и нежные девушки.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.