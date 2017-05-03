Недавно Дайнеко зашла в прямой эфир к Алексею, когда певец представлял свой новый трек. Виктория поставила смайлик "шляпки", имея в виду "снимаю шляпу". Но Алексей воспринял это, как негодование по поводу песни, типа "Шляяяпа".
Он даже успел возмутиться, прежде, чем дочитал сообщение от Вики, объясняющее, что она имела в виду.
"Когда говорят, что парни не понимают намёков и после супер крутого исполнения песни в прямом эфире вместо сообщения «снимаю шляпу» просто ставишь эмодзи шляпку... хотела сделать комплимент, но получилось как обычно..."
- написала Вика в Инстаграм под видео.
Вот так порой люди и ссорятся, просто не поняв друг друга в какой-то мелочи.
Благо тут всё обошлось.
Алексей Воробьёв, не разобравшись в ситуации, обиделся на Викторию Дайнеко
Вчера, 23:21
Еще несколько лет назад Викторию Дайнеко и Алексея Воробьёва считали парой. Правда, крепких отношений артисты так и не построили, но остались хорошими друзьями.
← Сергей Жуков случайно показал зрителям прямого эфира бутылку водки "Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kama... →
Ключевые слова: Виктория Дайнеко
Количество просмотров: 1 560
Количество просмотров: 1 560
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации 33-летняя певица Ольга Серябкина накануне опубликовала снимок в Инстаграм, который не на шутку обеспокоил поклонников. Фотография была сделана в медицинском учреждении, Ольга лежала на больничной койке под капельницей.
Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить 33-летняя многодетная мама Мария Кожевникова высмеяла одну из знаменитых премий нашей страны.
Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс 33-летняя Татьяна Липницкая, более известная, как певица Бьянка, поделилась в Инстаграм эротической фотосессией.
Марина Александрова разделась в ванной и разместила голые фото в Инстаграм 36-летняя актриса Марина Александрова находится в поездке по Японии.