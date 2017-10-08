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"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс"

Вчера, 23:25
Группа Kamazz (солист Денис Розыскул) представила крутой трек под названием "Принцесса", который по достоинству оценили и парни и нежные девушки.

"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс"
"Засели с @bazzdynamics на студии над альбомом, скоро по радуем Вас новинкой, а весной и альбомчиком. С уважением Kamazz"

- было написано под постом с фотографией из студии.

"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс"


Итогом работы стала музыкальная новинка "Принцесса", которая была презентована в сети 6 ноября 2018 года. Новинку можно послушать чуть ниже:



Кстати, у солиста группы есть своя, настоящая принцесса и зовут её Наташа. 28 сентября он трогательное поздравил её с днем рождения в Инстаграм:

"С днём рождения любовь моя любовь. О том, что ты значишь для меня, по-моему знает уже пол мира. Мой воздух, Моя душа, мое второе я. Буду рядом столько сколько Бог нам отвел. Очень тебя люблю ты лучшая".

"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс"


Круто, когда есть кому посвящать песни.

Текст песни Kamazz - Принцесса

Куплет 1:
Одинокая в небе Луна,
Всё давно уже знала заранее:
Что феномен твоей красоты,
Вновь мое поменяет сознание.
Что со мной уже что-то не то
Происходит какую неделю.
Скажи, кто придумал тебя такой?
Я никогда не видел такую фею.

Дама, мы в вине, мы наедине,
Ты расскажешь мне, ты раскроешься
Для меня в огне.

Танцы при Луне, мы в моем окне,
Мне так нравится, иди ко мне.

[Припев:]
Танцуй для меня моя принцесса,
А я посижу, напротив в кресле.
Ты просто огонь, это несомненно,
Танцуй для меня так откровенно.

Танцуй для меня моя принцесса,
А я посижу, напротив в кресле.
Ты просто огонь, это несомненно,
Танцуй для меня так откровенно.

Куплет 2:
Дай-ка я на тебя посмотрю,
Я хочу все это запомнить.
Я тебя еще больше хочу,
На весь мир об этом кричу,
Если чё, прости за нескромность…

Баловала меня телом своим,
Голова моя забита лишь тобой.
Собой меня напои,
Меня так заводят танцы твои.
Даю волю пальцам своим,
Ведь это принадлежит нам двоим.

Дама, мы в вине, мы наедине,
Ты расскажешь мне, ты раскроешься
Для меня в огне.

Танцы при Луне, мы в моем окне,
Мне так нравится, иди ко мне.

[Припев:]
Танцуй для меня моя принцесса,
А я посижу, напротив в кресле.
Ты просто огонь, это несомненно,
Танцуй для меня так откровенно.

Танцуй для меня моя принцесса,
А я посижу, напротив в кресле.
Ты просто огонь, это несомненно,
Танцуй для меня так откровенно.

Источник фото и видео:
instagram.com/kamazz_official

Другие песни проекта Kamazz
youtube.com/channel/
UCZO3jyK1XTei7bgoffZ1LUA

Напомним, что ребята выпускают песни с завидной регулярностью. Например, 5 октября 2018 года презентовали песню "Хочешь войны":

← Алексей Воробьёв, не разобравшись в ситуации, обиделся на Викторию Дай... Марина Александрова разделась в ванной и разместила голые фото в Инста... →

Ключевые слова: Kamazz

Количество просмотров: 1 781
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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