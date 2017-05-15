Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации

"Танцуй для меня моя принцесса, а я посижу, напротив в кресле": Kamazz доказал, что брутальные парни любят "Принцесс"

Группа Kamazz (солист Денис Розыскул) представила крутой трек под названием "Принцесса", который по достоинству оценили и парни и нежные девушки.