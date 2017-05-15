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Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации

Вчера, 23:43
33-летняя певица Ольга Серябкина накануне опубликовала снимок в Инстаграм, который не на шутку обеспокоил поклонников. Фотография была сделана в медицинском учреждении, Ольга лежала на больничной койке под капельницей.

Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации
После такого снимка в Сети тут же появились сообщения о том, что Серябкина госпитализирована и находится в крайней тяжелом состоянии.

Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации


На самом деле paparazzi.ru выяснили, что причиной установки капельницы стало банальное переутомление.

Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации


В своем Инстаграм ночью Ольга опубликовала видео, на котором объяснила, что в целом с ней всё хорошо, она находится в офисе Макса Фадеева и в данный момент её здоровью ничего не угрожает.



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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 3 510
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации 33-летняя певица Ольга Серябкина накануне опубликовала снимок в Инстаграм, который не на шутку обеспокоил поклонников. Фотография была сделана в медицинском учреждении, Ольга лежала на больничной койке под капельницей.
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