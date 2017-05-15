Ольга Серябкина дала первый комментарий после госпитализации

33-летняя певица Ольга Серябкина накануне опубликовала снимок в Инстаграм, который не на шутку обеспокоил поклонников. Фотография была сделана в медицинском учреждении, Ольга лежала на больничной койке под капельницей.
После такого снимка в Сети тут же появились сообщения о том, что Серябкина госпитализирована и находится в крайней тяжелом состоянии.
На самом деле paparazzi.ru выяснили, что причиной установки капельницы стало банальное переутомление.
В своем Инстаграм ночью Ольга опубликовала видео, на котором объяснила, что в целом с ней всё хорошо, она находится в офисе Макса Фадеева и в данный момент её здоровью ничего не угрожает.
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