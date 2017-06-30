Предприниматель Леонид Малолетов раскрыл о себе несколько интересных фактов

Смотря на Инстаграм Леонида instagram.com/maloletoff, многим интересно, откуда деньги на все эти роскошные машины, отдых на яхте, постоянные путешествия. Сам Малолетов говорит о том, что он предприниматель, криптоэнтузиаст, инвестиции, Делай.Деньги, Crypto-Angel и признается, что, если постоянно искать для себя отговорки и ничего не делать - нет никаких шансов добиться чего-либо.
"Я уже как лет 5 не смотрю TV и тебе советую.
Это абсолютная правда, когда к нам домой приезжают друзья и спрашивают меня, как включается телевизор, то этот вопрос ставит меня в тупик, и я невнятно бормочу что-то типа «Хм, ну там наверное где-то пульт должен быть или кабель может быть отошёл». Про то, что это идеальный инструмент для манипулирования сознанием масс, я ещё обязательно напишу отдельный пост.
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Сейчас же речь о другом.
Порой хочется отдохнуть и посмотреть какой-нибудь шикарный фильм, ведь мы и сами гуляем живьём в кинокартине и можем выбирать киноленту для нашей жизни.
Если читал «Тафти жрица» Вадима Зеланда, то поймёшь о чем идёт речь, а если не читал - обязательно прочитай, советую.
Про трансерфинг реальности твой покорный слуга непременно тоже черкнёт пару строк в следующих публикациях.
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Сегодня же у меня к тебе просьба - посоветуй пару захватывающих, небанальных фильмов, которые запомнились.
Мне кстати чертовски заходят фильмы с неожиданной развязкой, когда такой смотришь и думаешь - ну ясно/понятно, а потом опа, вот это ничего себе!
Как тебе такое Илон Маск)
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В моем топе это: «Счастливое число Слевина», «Револьвер», Гая Ричи, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера и “Опасная игра Слоун». А у тебя?
Напиши в комментариях какие и почему, буду признателен, будет что посмотреть на досуге.
Давай устроим клуб кинокритиков.
Обнял, бывай.".
А недавно Леонин раскрыл о себе несколько интересных фактов, которые до этого публиковал в другой записи, чередую правду и ложь:
"Продолжение предыдущего поста.
Ну что, ребятки, пришло время отделить зёрна от плевел и разложить по фактам, где тру и где не тру.
Если принимать во внимание тот факт, какие варианты ответа встречались чаще всего, то думаю результаты вызовут удивление). Делаем так - пишу факт, правда или нет и комментарий с пояснениями.
Let’s go.
1) Свои первые деньги сделал в 14 лет, организовав точку по продаже воздушных шариков у московского зоопарка.
Правда. Было дело, круто сейчас вспоминать. Рубил капусту будучи п....ом аки Конор Макгрегор. Даже давал взятки полиции, чтобы точка работала в штатном режиме. Каюсь, грешен)
2) 7 лет занимался футболом, целью было стать профессиональным футболистом.
Не правда. Я действительно 7 лет занимался футболом, но никогда не ставил себе целью профессиональную карьеру.
Из-за травмы колена пришлось об этом забыть.
А так ваш покорный слуга действительно весьма достойно пинает мячик. ФК Строгино и Динамо, привет!)
3) Купил первый биткоин в октябре 2017 года.
Правда. И ведь как знал, что тема стоящая. Все те, кто думают, что я поднялся на крипте, потому что брал биток по 400$, смею вас огорчить. До этого я также чувствовал себя вполне комфортно, занимаясь онлайн-бизнесом.
4) Дважды сломан нос.
Правда. Искривлена перегородка, в следствие чего одна ноздря почти не дышит и Соня слушает мой сладкий храп.
Знаю, что нужно делать операцию, но чёт я очкую. Сломали же мне его очень удачно на первой тренировке по боксу и на крайней. Так сказать поприветствовали и попрощались).
5) Ехал в одном лифте со Стингом.
Правда. Было дело. Выхожу я значит в магазин за хлебом, а там... Шутка.
Все происходило в отеле Булгари в Милане (когда у Сони была съемка у Плейна) вместе поднимались из спортзала.
Заходим в лифт, а там Стинг.
Стоит такой себе. Стинг, как Стинг.
В общем ничего необычного.
6) 3 года занимался боксом.
Правда. Даже частенько спарринговал с МС. Отхватываешь знатных п....ей, зато быстро прогрессируешь. Все как в жизни
7) 2 раза ломал руку.
Не правда. Руку ломал только один раз, в драке с другом об его лицо. Потом ходил в гипсе и со спицей, то ещё удовольствие. Кто у нас тут победитель по жизни?) maloletoff
8) Запустил 10 успешных проектов в онлайн-бизнесе.
Правда. Что есть, то есть. Если я в чем-то и разбираюсь неплохо помимо крипты, так это в трафике, лидогенерации, упаковке, маркетинге в сети и тд.
9) В совершенстве владею 2 иностранными языками.
П...ж. Как сказал наш замечательный министр спорта - «Лет ми спик фром май харт ин инглиш.» Примерно на таком уровне находится мое владение языками, но должен признать, что благодаря частым путешествиям и Соне мой скилл неплохо подрос за последние пару лет. Рил ток.
Андерстенд? Советую подрастающему поколению уделить языку внимание. Точно будет не лишним.
10) Закончил престижную московскую гимназию с золотой медалью.
Ты удивишься, но это черт возьми правда.
Гимназия 1519.
Учеба мне всегда давалась крайне легко, никогда ни чего не зубрил, мама была довольна.
Медаль благополучно по....ил сразу после вручения.
11) В первую встречу повёз Соню кушать хот-доги на заправке.
Правда. Понравилась девушка? Теперь ты знаешь, что нужно делать. Не благодари.
12) Терпеть не могу красную/чёрную икру.
Правда. Как вы ее вообще едите?!) Тошниловка же.
13) Обожаю техно.
Не правда. Рэп one love, особенно ру рэпчик.
Versus там все дела.
Таким образом - верные варианты ответа 2,7, 9, 13
Имя победителя сейчас опубликую в сторис.
Все, теперь считай мы близкие, мой дорогой любитель увлекательного чтива в Инстаграм.
Ты знаешь меня чуточку лучше.
Обнял. Бывай. ".
Посмотреть совместные фотографии Леонида и Сони Казаковой можно тут...