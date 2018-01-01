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Дом и машина Джерарда Батлера сгорели дотла

Сегодня, 21:52
Голливудский актер Джерард Батлер лишился дома и автомобиля из-за лесного пожара.

Дом и машина Джерарда Батлера сгорели дотла
Имущество Батлер находилась в штате Калифорния, где бушевал лесной пожар.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлен смелостью, духом и жертвами пожарников. Спасибо вам»,

— написал Батлер в Instagram и опубликовал снимок, на котором стоит перед сгоревшим зданием.

Дом и машина Джерарда Батлера сгорели дотла


48-летний Батлер снялся в таких фильмах, как «Законопослушный гражданин», «Призрак оперы», «Дорогой Фрэнки» и «Рок-н-рольщик». Последняя вышедшая картина с его участием — «Хантер Киллер», в которой артист сыграл капитана американской подводной лодки Джо Гласса. В ленте рассказывается о том, как министр обороны России устраивает в стране военный переворот и берет президента по фамилии Захарин в заложники, попутно обостряя международный конфликт с США. Американские подводники пытаются освободить главу государства, чтобы предотвратить войну.

В настоящее время в Калифорнии бушуют несколько лесных пожаров. Самые серьезные из них — в округе Бьютт и неподалеку от города Малибу. Они уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек, выгорело более 400 квадратных километров. Свои дома покинули более 250 тысяч человек.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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