Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"

И было решено дать этой песне зеленый свет. Так появился мой новый сингл!
Очень буду рада Вашим отзывам и репостам (если песня понравится, конечно)
А так же всем хочу пожелать любви искренней, взаимной и бесконечной. Будьте пьяными от любви.
Ваша Х.О.Х"
- написала на своей странице Ольга.
Песня достойна вашего внимания! Предлагаем послушать ей чуть ниже:
Кстати, в данный момент Ольга отдыхает с мужем Александром в Кении.
Там пара отмечает ситцевую свадьбу.
"Ровно год назад наши друзья примерно в это время поднимали свои бокалы и кричали нам "Горько!". А сегодня мы тоже поднимем бокалы здесь, в далекой Африке за нас, за наших друзей, которые всегда рядом, всегда на связи и пожелаем счастья и любви всем"
- поделилась Ольга в Инстаграм.
11 ноября 2017 года в Измайловском кремле в Москве состоялась торжественная регистрация брака Ольги и Александра.
Пожелаем Ольга удачи в творчестве, ведь в любви и семейной жизни у неё, судя по всему, и так всё отлично)
Источник фото:
instagram.com/xox_singer
vk.com/xoxsinger
vk.com/singerxox
vk.com/id331045686