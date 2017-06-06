Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"

"Друзья, я рада презентовать Вам свою новую песню! Припев к ней пришел ко мне совершенно неожиданно! В один прекрасный вечер я просто взяла и пропела его - мотив, слова, все как-то сразу слилось воедино. Потом на некоторое время я забросила эту идею с песней. Прошел месяц-два, даже не помню точно, вспомнила про нее и решила доработать. Дала послушать самым близким - и им понравилась.И было решено дать этой песне зеленый свет. Так появился мой новый сингл!Очень буду рада Вашим отзывам и репостам (если песня понравится, конечно)А так же всем хочу пожелать любви искренней, взаимной и бесконечной. Будьте пьяными от любви.Ваша Х.О.Х"- написала на своей странице Ольга.Песня достойна вашего внимания! Предлагаем послушать ей чуть ниже:Кстати, в данный момент Ольга отдыхает с мужем Александром в Кении.Там пара отмечает ситцевую свадьбу."Ровно год назад наши друзья примерно в это время поднимали свои бокалы и кричали нам "Горько!". А сегодня мы тоже поднимем бокалы здесь, в далекой Африке за нас, за наших друзей, которые всегда рядом, всегда на связи и пожелаем счастья и любви всем"- поделилась Ольга в Инстаграм.11 ноября 2017 года в Измайловском кремле в Москве состоялась торжественная регистрация брака Ольги и Александра.Пожелаем Ольга удачи в творчестве, ведь в любви и семейной жизни у неё, судя по всему, и так всё отлично)Источник фото:instagram.com/xox_singervk.com/xoxsingervk.com/singerxoxvk.com/id331045686