Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"

Вчера, 17:38
Молодая певица из Беларуси Ольга ХОХ сегодня представила новую песню "Пьяная тобой".

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"
"Друзья, я рада презентовать Вам свою новую песню! Припев к ней пришел ко мне совершенно неожиданно! В один прекрасный вечер я просто взяла и пропела его - мотив, слова, все как-то сразу слилось воедино. Потом на некоторое время я забросила эту идею с песней. Прошел месяц-два, даже не помню точно, вспомнила про нее и решила доработать. Дала послушать самым близким - и им понравилась.
И было решено дать этой песне зеленый свет. Так появился мой новый сингл!
Очень буду рада Вашим отзывам и репостам (если песня понравится, конечно)
А так же всем хочу пожелать любви искренней, взаимной и бесконечной. Будьте пьяными от любви.
Ваша Х.О.Х"

- написала на своей странице Ольга.

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Песня достойна вашего внимания! Предлагаем послушать ей чуть ниже:



Кстати, в данный момент Ольга отдыхает с мужем Александром в Кении.

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Там пара отмечает ситцевую свадьбу.

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


"Ровно год назад наши друзья примерно в это время поднимали свои бокалы и кричали нам "Горько!". А сегодня мы тоже поднимем бокалы здесь, в далекой Африке за нас, за наших друзей, которые всегда рядом, всегда на связи и пожелаем счастья и любви всем"

- поделилась Ольга в Инстаграм.

11 ноября 2017 года в Измайловском кремле в Москве состоялась торжественная регистрация брака Ольги и Александра.

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Пожелаем Ольга удачи в творчестве, ведь в любви и семейной жизни у неё, судя по всему, и так всё отлично)

Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой"


Источник фото:
instagram.com/xox_singer
vk.com/xoxsinger
vk.com/singerxox
vk.com/id331045686

← Эмили Ратаковски произвела фурор, появившись на пляже в белом и черном... Нюша показала первое фото с прогулки с новорожденной дочкой →

Ключевые слова: Ольга ХОХ, начинающие исполнители

Количество просмотров: 2 522
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю"
Ольга Бузова сама довела все до развода
Певица Виктория Ланевская презентовала песню «Вот Такое Кино»
Виктория Ланевская презентовала новую композицию «С Тобой»
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Земфира разыскивается за долги Певица Земфира объявлена в розыск из-за долгов.
Нюша показала первое фото с прогулки с новорожденной дочкой Певица Нюша родила первенца несколько дней назад.
Певица Ольга ХОХ презентовала песню "Пьяная тобой" Молодая певица из Беларуси Ольга ХОХ сегодня представила новую песню "Пьяная тобой".
Эмили Ратаковски произвела фурор, появившись на пляже в белом и черном бикини На днях папарацци сделали сенсационные фото модели Эмили Ратаковски в черном купальнике.
Белла Хадид вышла к папарацци в совершенно прозрачном платье 22-летняя красотка Белла Хадид замечена папарацци во время посещения after-party вечеринки, которую устроил бренд Victoria’s Secret.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.