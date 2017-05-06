Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою задолженность. Также не ясно, собирается ли она оплачивать выставленный счёт.
Земфира разыскивается за долги
Вчера, 21:08
Певица Земфира объявлена в розыск из-за долгов.
И знаменитости порой напрочь забывают об оплате коммунальных услуг - именно так можно объяснить счёт Земфиры, выставленный ей соответствующим органом управления. Долг по кварплате звезды достиг 11 тысяч рублей - сообщается, что этот долг накопился за двухкомнатную квартиру Земфиры на престижной Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость такого жилья достигает почти 300 тысяч долларов.
Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою задолженность. Также не ясно, собирается ли она оплачивать выставленный счёт.
Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою задолженность. Также не ясно, собирается ли она оплачивать выставленный счёт.
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Ключевые слова: Земфира
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Количество просмотров: 12 909
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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