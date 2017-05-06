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Земфира разыскивается за долги

Вчера, 21:08
Певица Земфира объявлена в розыск из-за долгов.

Земфира разыскивается за долги
И знаменитости порой напрочь забывают об оплате коммунальных услуг - именно так можно объяснить счёт Земфиры, выставленный ей соответствующим органом управления. Долг по кварплате звезды достиг 11 тысяч рублей - сообщается, что этот долг накопился за двухкомнатную квартиру Земфиры на престижной Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость такого жилья достигает почти 300 тысяч долларов.

Земфира разыскивается за долги


Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою задолженность. Также не ясно, собирается ли она оплачивать выставленный счёт.

Земфира разыскивается за долги


Земфира разыскивается за долги

← Нюша показала первое фото с прогулки с новорожденной дочкой

Ключевые слова: Земфира

Количество просмотров: 12 909
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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