Земфира разыскивается за долги

И знаменитости порой напрочь забывают об оплате коммунальных услуг - именно так можно объяснить счёт Земфиры, выставленный ей соответствующим органом управления. Долг по кварплате звезды достиг 11 тысяч рублей - сообщается, что этот долг накопился за двухкомнатную квартиру Земфиры на престижной Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость такого жилья достигает почти 300 тысяч долларов.Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою задолженность. Также не ясно, собирается ли она оплачивать выставленный счёт.