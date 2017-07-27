Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз

"Обычно, в свой день рождения я пишу свои мысли, коих у меня великое множество, но сегодня я буду краткой , претендуя на талант: Мне 34 и у меня есть всё! Я счастлива!"- подписалась Мария и опубликовала фотографию с невероятно огромным букетом роз. Кажется, что каждая роза с Марию ростом.Кто именно преподнёс такой букет Марии, она не уточнила, но надеемся, что муж Евгений.А то мало ли какие поклонники могут появиться у Кожевниковой после недавних публикаций довольно компрометирующих фото.