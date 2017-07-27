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Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз

Вчера, 13:43
Сегодня, 14 ноября, российский политик, актриса, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Мария Кожевникова отмечает день рождения.

Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз
"Обычно, в свой день рождения я пишу свои мысли, коих у меня великое множество, но сегодня я буду краткой , претендуя на талант: Мне 34 и у меня есть всё! Я счастлива!"

- подписалась Мария и опубликовала фотографию с невероятно огромным букетом роз. Кажется, что каждая роза с Марию ростом.

Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз


Кто именно преподнёс такой букет Марии, она не уточнила, но надеемся, что муж Евгений.

А то мало ли какие поклонники могут появиться у Кожевниковой после недавних публикаций довольно компрометирующих фото.

Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз


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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 7 189
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

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