Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"

Вчера, 13:52
Певица Юлианна Караулова поделилась радостью. Вчера, 13 ноября, состоялась премия Glamour, на которой Юлианне была вручена награда "Женщина года Glamour 2018".

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"
Сразу после вручения статуэтки, Юлианна Караулова сделала селфи, которое подписала так:

"Ребята! Мои! Спасибо огромное!!! Вы голосовали, и это ваша награда! Я вас люблю! И огромное спасибо всей моей команде. Страшно горжусь вами! Без вас ничего бы не было. И еще одно огромное спасибо журналу @glamour_russia за то, что уже три года я в компании лучших женщин нашей страны на что-то претендую)) Я вас не подведу, обещаю! #женщинагодаGlamour2018".

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"


А сегодня с утра еще раз поблагодарила за оказанную честь:

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"


"Немного приятных воспоминаний о вчерашнем вечере. Спасибо всем за поздравления и добрые слова)) Ощущение, что у меня немножко день рождения. Спасибо @glamour_russia за отличное настроение и прекрасный вечер, а вам за любовь и поддержу. Побежала работать над новыми песнями и проектами"

- написала Юлианна уже сегодня, еще раз прочувствовав всю сладость победы.

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"


Zvezdi.ru поздравляют Юлианну и желают новых побед и успехов.

Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"


Биография Юлианны Карауловой...

← Мария Кожевникова получила в подарок букет, который больше её в 10 раз Юлианна Караулова →

Ключевые слова: Юлианна Караулова

Количество просмотров: 2 509
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

Поделись с друзьями:


Загрузка...
Похожие новости
Юлианна Караулова возмутила фанатов дорогущей покупкой
Юлианна Караулова благодарна Алле Пугачевой за оказанную помощь
Юлианна Караулова поделилась фото в свадебном платье
Юлианна Караулова подала заявление в загс
Самое популярное за неделю
Загрузка...

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Долгожданное продолжение франшизы "Фантастические твари" выходит в российский прокат уже сегодня.
Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ Актриса Паулина Андреева "удостоилась" нелицеприятного прозвища из популярного фильма за выбранный ею стиль.
20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным В сети появилась развратная фотосессия 20-летней стройной блондиночки Александры Смеловой, которую устроил Марат Сафин.
Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике Актриса и телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться в Инстаграм фотографией на фоне океана.
Саша Бортич забрала главные статуэтки премии Glamour 2018 24-летняя Александра Бортич одержала победу сразу в двух номинациях премии журнала Glamour.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.