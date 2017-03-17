Певица Юлианна Караулова награждена премией "Женщина года Glamour 2018"

"Ребята! Мои! Спасибо огромное!!! Вы голосовали, и это ваша награда! Я вас люблю! И огромное спасибо всей моей команде. Страшно горжусь вами! Без вас ничего бы не было. И еще одно огромное спасибо журналу @glamour_russia за то, что уже три года я в компании лучших женщин нашей страны на что-то претендую)) Я вас не подведу, обещаю! #женщинагодаGlamour2018".
А сегодня с утра еще раз поблагодарила за оказанную честь:
"Немного приятных воспоминаний о вчерашнем вечере. Спасибо всем за поздравления и добрые слова)) Ощущение, что у меня немножко день рождения. Спасибо @glamour_russia за отличное настроение и прекрасный вечер, а вам за любовь и поддержу. Побежала работать над новыми песнями и проектами"
- написала Юлианна уже сегодня, еще раз прочувствовав всю сладость победы.
Zvezdi.ru поздравляют Юлианну и желают новых побед и успехов.
Биография Юлианны Карауловой...