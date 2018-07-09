В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Новый фильм является второй частью серии, в которой запланировано пять картин. Соскучившиеся по "Гарри Поттеру" зрители и простые любители кино с восторгом приняли первую картину - "Фантастические твари и где они обитают" появились на экранах два года назад, и вопреки предсказаниям некоторых экспертов, собрали невероятную кассу.Знакомство с самыми невероятными существами волшебного мира, которых только можно представить, и, конечно, встреча с полюбившимися персонажами, уже ожидает зрителей. Однако в новой ленте на первый план выходит герой Джонни Деппа, расчетливый и могущественный злодей Геллерт Грин-де-Вальд. "Он - сильный манипулятор, который не остановится ни перед чем на пути к завоеванию всего мира" - говорит Депп о своём персонаже.Грин-де-Вальд ловко расставляет сети, в которые, поддавшись чарам и убеждениям мага, способны угодить даже опытные волшебники. Он использует страхи и неуверенность в будущем своих жертв, чтобы вовлечь их в беспощадную игру.Противостоит Геллерту добрый скромняга Ньют Саламандер в исполнении Эдди Редмэйна. Вместе с единомышленниками он пытается сопротивляться Грин-де-Вальду, однако сделать это совсем непросто. В фильме впервые появится персонаж Джуда Лоу - актер воплотил в жизнь роль молодого Альбуса Дамблдора, даже в коротких сценах успев сделать своего героя незабываемым. Сюжет фильма, наравне с текущими событиями, тонко прорисовывает будущие впечатляющие сражения за мир, словно предвкушая то невероятное, что будет твориться в последующих частях "Фантастических тварей".На премьере в Лондоне самых бурных аплодисментов удостоился Джонни Депп, впервые появившийся на публике после продолжительного перерыва.Джонни Депп и Джуд ЛоуЭдди РедмэйнДжоан Роулинг