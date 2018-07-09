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В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Сегодня, 04:00
Долгожданное продолжение франшизы "Фантастические твари" выходит в российский прокат уже сегодня.

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Новый фильм является второй частью серии, в которой запланировано пять картин. Соскучившиеся по "Гарри Поттеру" зрители и простые любители кино с восторгом приняли первую картину - "Фантастические твари и где они обитают" появились на экранах два года назад, и вопреки предсказаниям некоторых экспертов, собрали невероятную кассу.

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


Знакомство с самыми невероятными существами волшебного мира, которых только можно представить, и, конечно, встреча с полюбившимися персонажами, уже ожидает зрителей. Однако в новой ленте на первый план выходит герой Джонни Деппа, расчетливый и могущественный злодей Геллерт Грин-де-Вальд. "Он - сильный манипулятор, который не остановится ни перед чем на пути к завоеванию всего мира" - говорит Депп о своём персонаже.

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


Грин-де-Вальд ловко расставляет сети, в которые, поддавшись чарам и убеждениям мага, способны угодить даже опытные волшебники. Он использует страхи и неуверенность в будущем своих жертв, чтобы вовлечь их в беспощадную игру.
Противостоит Геллерту добрый скромняга Ньют Саламандер в исполнении Эдди Редмэйна. Вместе с единомышленниками он пытается сопротивляться Грин-де-Вальду, однако сделать это совсем непросто. В фильме впервые появится персонаж Джуда Лоу - актер воплотил в жизнь роль молодого Альбуса Дамблдора, даже в коротких сценах успев сделать своего героя незабываемым. Сюжет фильма, наравне с текущими событиями, тонко прорисовывает будущие впечатляющие сражения за мир, словно предвкушая то невероятное, что будет твориться в последующих частях "Фантастических тварей".

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


На премьере в Лондоне самых бурных аплодисментов удостоился Джонни Депп, впервые появившийся на публике после продолжительного перерыва.

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


Джонни Депп и Джуд Лоу
В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


Эдди Редмэйн
В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»


Джоан Роулинг
В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

← Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ

Ключевые слова: Джонни Депп, Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Джоан Роулинг

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Автор: Katarina

Автор фото: breakingnews.ie, mirror.co.uk, fashionsizzle.com, digitalspy.com, кадры из фильма

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В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Долгожданное продолжение франшизы "Фантастические твари" выходит в российский прокат уже сегодня.
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