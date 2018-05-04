Данила Козловский показал совместные фото с Ольгой Зуевой из отпуска

Отпуск актера Данилы Козловского и его возлюбленной режиссера Ольги Зуевой начался пару недель назад в Италии, но, как выяснилось из личного блога, одной страны паре, похоже, показалось мало и они решили наведаться в далёкую Австралию.Поклонники пары с нескрываемым восторгом рассматривают всё новые кадры Данилы и Ольги на роскошном пляже, во время прогулки по Сиднею и, конечно, во время обеда. Напомним, что Козловский и Зуева вместе уже три года, и в их напряженном рабочем графике нынешнее путешествие стало настоящим романтическим приключением, словно "репетиция" медового месяца.