Поклонники пары с нескрываемым восторгом рассматривают всё новые кадры Данилы и Ольги на роскошном пляже, во время прогулки по Сиднею и, конечно, во время обеда. Напомним, что Козловский и Зуева вместе уже три года, и в их напряженном рабочем графике нынешнее путешествие стало настоящим романтическим приключением, словно "репетиция" медового месяца.
Данила Козловский показал совместные фото с Ольгой Зуевой из отпуска
Сегодня, 03:42
Звездная пара Данила Козловский и Ольга Зуева проводят время в Австралии.
Отпуск актера Данилы Козловского и его возлюбленной режиссера Ольги Зуевой начался пару недель назад в Италии, но, как выяснилось из личного блога, одной страны паре, похоже, показалось мало и они решили наведаться в далёкую Австралию.
Поклонники пары с нескрываемым восторгом рассматривают всё новые кадры Данилы и Ольги на роскошном пляже, во время прогулки по Сиднею и, конечно, во время обеда. Напомним, что Козловский и Зуева вместе уже три года, и в их напряженном рабочем графике нынешнее путешествие стало настоящим романтическим приключением, словно "репетиция" медового месяца.
Поклонники пары с нескрываемым восторгом рассматривают всё новые кадры Данилы и Ольги на роскошном пляже, во время прогулки по Сиднею и, конечно, во время обеда. Напомним, что Козловский и Зуева вместе уже три года, и в их напряженном рабочем графике нынешнее путешествие стало настоящим романтическим приключением, словно "репетиция" медового месяца.
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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева
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Количество просмотров: 17 199
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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