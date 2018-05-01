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Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник

Сегодня, 10:24
С сотворением каждой новой работы у человека разумного, называемого homosapience, и человека талантливого, идущего правильным выбранным для него свыше путем, его популярность возрастает.

Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник
К числу таких людей принадлежит поэтесса и писательница из Казахстана Валентина Хасанова. После серии успешных презентаций сборников стихов Валентины «Ломтик манго» и «Поцелуй со вкусом кофе» её ещё больше стали узнавать на улице, не давать прохода в общественных местах и засыпать просьбами об автографах.

И именно в таких ситуациях начинает происходить искажение между теми, кто что-то созидает и теми, кто это созерцает. Приставка идентична – смысл же расставляет людей по разные стороны баррикад.

Созерцатели решают, что личный контакт их сближает, они слышат, видят, а при удачном стечении обстоятельств даже чувствуют своего кумира - и в головах некоторых из них рождается высшая идея об обладании данной звездой, которая со временем перерастает в их смысл жизни.

Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник


Не стала исключением и звезда литературного мира Валентина Хасанова.Переполненный чувствами поклонник начал свое преследование Валентины с, казалось бы, привычных вещей, таких как букеты цветов и подарки, приносимые курьерами в общественные места, где проводила творческие вечера и попросту бывала Валентина. С течением времени, фанатская любовь стала приобретать черты навязчивой идеи. Преследователь вычислил домашний адрес писательницы и стал лично приезжать к её дому, бросать букет цветов через забор и уезжать на большой скорости. В другой раз горе-поклонник предпринял попытку вскрыть окно дома звезды на втором этаже. Всё это лишило Валентину чувства полной безопасности в собственном доме. Вынужденная обстоятельствами, Валентина ходила по дому с тревожной кнопкой в руках. Ночные звонки с молчанием и воздыханиями в трубку переросли в массовые звонки и смс с требованиями о личной встрече и изъявлением желания обладать поэтессой. К сожалению, жажда физической близости и намерение стать супругом или супругой звезды – явление частое и является ещё одной навязчивой идей фанатов и фанаток.
Благодаря усилиям друзей и сотрудникам охранной компании, в которую была вынуждена обратиться Валентина, было установлено, что преследователь прослушивал все телефонные разговоры писательницы, а также следил и контролировал её перемещения, делая фотографии Валентины из автомобиля, соседнего столика в кафе и иных мест наблюдения.

Наконец-то на днях история с Шымкентским обезумевшим фанатом после нескольких неспокойных месяцев пришла к своему завершению. Виновником этих событий оказался тридцатилетний житель родного города звезды. Валентина выразила сердечную благодарность за доблестную службу сотрудникам охранной структуры и заявила о том, что намерена пересмотреть свои отношения с поклонниками в будущем во избежание подобных инцидентов.

Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник


В материале использовано фото Ермека Сауханбаева

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Ключевые слова: Валентина Хасанова

Количество просмотров: 2 106
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба, Ермек Сауханбаев

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