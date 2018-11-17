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Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы

Сегодня, 15:02
Не так давно в Дубае прошел международный музыкальный фестиваль PARUS-2018, куда собрались известные российские исполнители Григорий Лепс, Сергей Жуков, Юрий Шевчук, Полина Гагарина и многие другие.

Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы
Рэп-трек RUSSIAN SUPER HERO в исполнении Бабы Яги уже хорошо известен в России и за рубежом, но в этот раз бабуля вместе со своими внучками-близняшками Катей и Волгой Король сочинила и исполнила настоящий гимн фестивалю, который так и называется: «PARUS по-русски». Естественно, что песня имела огромный успех у публики.

Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы


Общительная бабушка все три дня, что проходил фестиваль, с удовольствием брала интервью у звезд, фотографировалась, принимала и расточала комплименты. Так, Баба Яга признала, что Жасмин все-таки красивее ее, утешила Виктора Рыбина, который пожаловался, что стареет и похвалила шляпу участника группы НА-НА.

Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы


В перерывах между выступлениями Бабушка поднимала всем настроение искрометными диалогами со звездами, например, с Полиной Гагариной:

- Наша певица, самая красивая и самая поющая! Поет, как Бейонсе…
- Или как Адель. Или… А кто нам еще нравится?
- Нам? Мне еще Пафф Дэдди нравится.

Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы


Несмотря на то, что на PARUS-е не было недостатка в молодых и красивых певицах, именно Баба Яга с присущей ей скромностью самопровозгласила себя «королевой фестиваля», однако никаких возражений не встретила – напротив, все одобрили этот титул. Так что, даже у красотки Анны Седоковой не было не единого шанса получить это почетное звание.


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Ключевые слова: Баба Яга, PARUS-2018, Полина Гагарина, Анна Седокова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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