Анна Седокова проиграла Бабе Яге в борьбе за корону королевы

Рэп-трек RUSSIAN SUPER HERO в исполнении Бабы Яги уже хорошо известен в России и за рубежом, но в этот раз бабуля вместе со своими внучками-близняшками Катей и Волгой Король сочинила и исполнила настоящий гимн фестивалю, который так и называется: «PARUS по-русски». Естественно, что песня имела огромный успех у публики.Общительная бабушка все три дня, что проходил фестиваль, с удовольствием брала интервью у звезд, фотографировалась, принимала и расточала комплименты. Так, Баба Яга признала, что Жасмин все-таки красивее ее, утешила Виктора Рыбина, который пожаловался, что стареет и похвалила шляпу участника группы НА-НА.В перерывах между выступлениями Бабушка поднимала всем настроение искрометными диалогами со звездами, например, с Полиной Гагариной:- Наша певица, самая красивая и самая поющая! Поет, как Бейонсе…- Или как Адель. Или… А кто нам еще нравится?- Нам? Мне еще Пафф Дэдди нравится.Несмотря на то, что на PARUS-е не было недостатка в молодых и красивых певицах, именно Баба Яга с присущей ей скромностью самопровозгласила себя «королевой фестиваля», однако никаких возражений не встретила – напротив, все одобрили этот титул. Так что, даже у красотки Анны Седоковой не было не единого шанса получить это почетное звание.