Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой

Автор популярных хитов «Улетай» и My Boo основал свой проект Jay Leemo в 2015 году в городе Актау, а в 2017 выпустил полноценный альбом For You.Сегодня Jay Leemo не просто популярный артист, который взорвал хит-парады своими треками, а еще и талантливый саунд-продюсер, артист и аранжировщик.Сразу после выхода альбома For You музыкальные критики отметили, что разные аранжировки и подача делают его очень многогранным, но в то же время очень цельным. Каждая песня - отдельная часть пазла, который собирается к самому концу альбома.Узнать больше о популярном самобытном исполнителе мы решили с вопроса о том, как началось его увлечение музыкой.