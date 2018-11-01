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Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой

Сегодня, 11:46
Автор популярных хитов «Улетай» и My Boo основал свой проект Jay Leemo в 2015 году в городе Актау, а в 2017 выпустил полноценный альбом For You.

Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой
Автор популярных хитов «Улетай» и My Boo основал свой проект Jay Leemo в 2015 году в городе Актау, а в 2017 выпустил полноценный альбом For You.

Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой


Сегодня Jay Leemo не просто популярный артист, который взорвал хит-парады своими треками, а еще и талантливый саунд-продюсер, артист и аранжировщик.

Сразу после выхода альбома For You музыкальные критики отметили, что разные аранжировки и подача делают его очень многогранным, но в то же время очень цельным. Каждая песня - отдельная часть пазла, который собирается к самому концу альбома.

Узнать больше о популярном самобытном исполнителе мы решили с вопроса о том, как началось его увлечение музыкой.

-Началась моя музыкальная история в 7 классе, когда я увидел по телевизору, как на гитаре играет Зинчук. Очень мне понравилось звучание этого инструмента и мне захотелось научиться играть на гитаре. Это было в преддверии Нового года. Я подошел к родителям и сказал, что хочу гитару. Родители выполнили мою просьбу и с того момента началась моя история с музыкой, я научился играть на гитаре
Первый текст я написал в 2010 году со своим одноклассником. Это был трек «история любви».

В каком стиле твоя музыка?

-Начинал с рэпа, но в итоге мой друг предложил написать песню, а не рэп и в 2012 году я написал «Я лежу на пляжу». Выложил ее в сеть и она влетела.

Ты сам пишешь песни?

-Я все делаю сам. Я писал треки, но большая шумиха пошла в 2015 году, когда появился трек «Ты мой кайф». Этот трек дал большой толчок Аранжировки, биты, сведения, все делаю сам, собрав дома студию в моей карьере в музыке.

Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой

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Ключевые слова: Jay Leemo

Количество просмотров: 1 690
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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