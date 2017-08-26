Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль

Дарья живет на две страны - Россия и Турция. В своем блоге Пынзарь часто рассказывала о том, что боится водить, но вынуждена делать это, чтобы отвозить сына в турецкую школу. И вот, наконец, она решилась сесть за руль:"Кто давно подписан на меня знает что я очень боялась водить, сегодня я целый день была водилой))) наконец-то моя машинка обкатана мной)) эмоции кстати, вполне положительные, правда одну майку пришлось переодевать, я так боялась по началу что она была просто насквозь. Сейчас сижу дома и у меня такая усталость будто я целый день «пахала», наверное от страха сейчас настроение загрузить хороший сериальчик, посоветуйте"- описала Дарья свои эмоции от полноценного дня вождения, на что получила разную реакцию от фолловеров:"Даша прошу больше не води. Мне страшно теперь на дорогу выезжать"."Пахала она... я сижу на вахте на заводе, где порой надо помогать таскать катушки с кабелем. Вот я пахаю. И домой я поеду на электричке и на автобусе, а не БМВ с собачкой"."Всякий раз, читая такие записи "звезд" думаю - чё ж я такая умная, но такая бедная. А какая-то Даша живет в Турции, рожает и делится проблемами, которые яйца выеденного не стоят. Пойти пошлюшить на Дом-2? Как-то не хочется, даже если бы предложили... И как тогда зарабатывать?".Редакция zvezdi.ru считает, что зависть плохое чувство. Если кто-то чем-то не доволен - идите работать.