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Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль

Сегодня, 00:03
Участница Дом-2 Дарья Пынзарь воспитывает двоих сыновей и заботится о муже. Порой Даша продает рекламу в Инстаграм, но особо в бизнес не стремится.

Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль

Дарья живет на две страны - Россия и Турция. В своем блоге Пынзарь часто рассказывала о том, что боится водить, но вынуждена делать это, чтобы отвозить сына в турецкую школу. И вот, наконец, она решилась сесть за руль:

Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль


"Кто давно подписан на меня знает что я очень боялась водить, сегодня я целый день была водилой))) наконец-то моя машинка обкатана мной)) эмоции кстати, вполне положительные, правда одну майку пришлось переодевать, я так боялась по началу что она была просто насквозь. Сейчас сижу дома и у меня такая усталость будто я целый день «пахала», наверное от страха сейчас настроение загрузить хороший сериальчик, посоветуйте"

- описала Дарья свои эмоции от полноценного дня вождения, на что получила разную реакцию от фолловеров:

"Даша прошу больше не води. Мне страшно теперь на дорогу выезжать".

"Пахала она... я сижу на вахте на заводе, где порой надо помогать таскать катушки с кабелем. Вот я пахаю. И домой я поеду на электричке и на автобусе, а не БМВ с собачкой".

"Всякий раз, читая такие записи "звезд" думаю - чё ж я такая умная, но такая бедная. А какая-то Даша живет в Турции, рожает и делится проблемами, которые яйца выеденного не стоят. Пойти пошлюшить на Дом-2? Как-то не хочется, даже если бы предложили... И как тогда зарабатывать?".

Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль


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Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 3 497
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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