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Ольга Бузова может поехать на "Евровидение 2019"

Сегодня, 13:18
Пока в СМИ активно продвигается слух о том, что Ольга Бузова может поехать на конкурс "Евровидение" в 2019 году, сама певица покинула Россию.

Ольга Бузова может поехать на "Евровидение 2019"
После большого сольного концерта в Крокус Сити, который состоялся 18 ноября, Оля не стала делать перерыв и не взяла отпуск, а продолжила работать, но на Сейшелах.

Ольга Бузова может поехать на "Евровидение 2019"


Вчера Ольга отметила в Инстаграм:

"Многие уже догадались где я. Привет Сейшелы. Привет «Остров любви». Прилетела на несколько дней, и сразу же на работу. Очень был тяжёлый перелёт, ночь практически без сна, поэтому сегодня я целый день «варёная», но надеюсь что помимо съёмок, удастся всё же немного отдохнуть, ну или хотя бы поспать".

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 459
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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