Ольга Бузова может поехать на "Евровидение 2019"

Пока в СМИ активно продвигается слух о том, что Ольга Бузова может поехать на конкурс "Евровидение" в 2019 году, сама певица покинула Россию.

После большого сольного концерта в Крокус Сити, который состоялся 18 ноября, Оля не стала делать перерыв и не взяла отпуск, а продолжила работать, но на Сейшелах.Вчера Ольга отметила в Инстаграм:"Многие уже догадались где я. Привет Сейшелы. Привет «Остров любви». Прилетела на несколько дней, и сразу же на работу. Очень был тяжёлый перелёт, ночь практически без сна, поэтому сегодня я целый день «варёная», но надеюсь что помимо съёмок, удастся всё же немного отдохнуть, ну или хотя бы поспать".