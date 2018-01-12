И вот, словно наверстывая упущенное, актер пришел на ежегодный вечер Squadona Mission, организованный в Пекине. Для мероприятия Брэд выбрал стильный бархатный смокинг, добавив к нему бабочку в тон. Поклонники звезды отмечают, что Питт стал выглядеть заметно лучше - он изменил прическу ради новой роли, слегка набрал вес и, похоже, справился с депрессией.
Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет
Вчера, 21:22
Актер Брэд Питт появился на светском вечере в Пекине.
54-летний Брэд Питт по-прежнему находится в бракоразводном процессе с 43-летней актрисой Анджелиной Джоли - главным вопросом судебного разбирательства остается опека над шестерыми детьми пары. Однако, несмотря на сложность дела, звездам нужно думать о своей карьере - и Брэд, и Анджелина в настоящее время работают над новыми фильмами. Появляются они и на светских мероприятиях, правда Питт в последние месяцы практически выбыл из светской жизни.
И вот, словно наверстывая упущенное, актер пришел на ежегодный вечер Squadona Mission, организованный в Пекине. Для мероприятия Брэд выбрал стильный бархатный смокинг, добавив к нему бабочку в тон. Поклонники звезды отмечают, что Питт стал выглядеть заметно лучше - он изменил прическу ради новой роли, слегка набрал вес и, похоже, справился с депрессией.
И вот, словно наверстывая упущенное, актер пришел на ежегодный вечер Squadona Mission, организованный в Пекине. Для мероприятия Брэд выбрал стильный бархатный смокинг, добавив к нему бабочку в тон. Поклонники звезды отмечают, что Питт стал выглядеть заметно лучше - он изменил прическу ради новой роли, слегка набрал вес и, похоже, справился с депрессией.
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Ключевые слова: Брэд Питт
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Количество просмотров: 2 522
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: nawa.com, moviesandtv.com, sinosphere.com, youtube.com, todaytells.com
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Автор фото: nawa.com, moviesandtv.com, sinosphere.com, youtube.com, todaytells.com
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