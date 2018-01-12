Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет

54-летний Брэд Питт по-прежнему находится в бракоразводном процессе с 43-летней актрисой Анджелиной Джоли - главным вопросом судебного разбирательства остается опека над шестерыми детьми пары. Однако, несмотря на сложность дела, звездам нужно думать о своей карьере - и Брэд, и Анджелина в настоящее время работают над новыми фильмами. Появляются они и на светских мероприятиях, правда Питт в последние месяцы практически выбыл из светской жизни.И вот, словно наверстывая упущенное, актер пришел на ежегодный вечер Squadona Mission, организованный в Пекине. Для мероприятия Брэд выбрал стильный бархатный смокинг, добавив к нему бабочку в тон. Поклонники звезды отмечают, что Питт стал выглядеть заметно лучше - он изменил прическу ради новой роли, слегка набрал вес и, похоже, справился с депрессией.