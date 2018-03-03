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Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером

Сегодня, 16:53
Актриса Кристина Асмус поведала подписчикам о поцелуе со звездой.

Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером
Супруга шоумена и актера Гарика Харламова Кристина Асмус неожиданно призналась в поцелуе со знаменитым французским актером Аленом Делоном. По утверждению актрисы, всё произошло несколько лет назад на одной из парижских улиц: "Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа (спокуха, с мужем мы тогда вместе не были))" - написала Асмус. Этой фразе Кристины поверили далеко не все поклонники - среди комментариев был и такой вопрос: "А сам Ален Делон знает, что с ним целовалась Кристина Асмус?".

Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером


Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером


Напомним, что 30-летняя звезда вышла замуж за Харламова в 2013 году, пара воспитывает 4-летнюю дочь Анастасию.

Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером


Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером

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Ключевые слова: Кристина Асмус, Ален Делон

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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