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Николай Басков получил «Золотой граммофон» за дуэт с внучками Бабы Яги

Сегодня, 09:20
В минувшие выходные в Кремле пошла 23-я церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», где свои заслуженные награды получили Николай Басков и близняшки Катя и Волга Король.

Николай Басков получил «Золотой граммофон» за дуэт с внучками Бабы Яги
Катя и Волга Король хорошо известны не как очередные красивые девчонки - они еще и внучки самой Бабы Яги, современной старушки, которая и блогер, и певица, и рэп-исполнительница – все в одном лице! Бабушка и две внучки-близняшки – постоянные участники арт-проекта BY, который популярен как в России, так и за рубежом.

Так вот, свои «Золотые граммофоны» девушки получили за исполнение песни «Мой Король» вместе с Николаем Басковым.

В рамках проекта BY девушки в компании Бабы Яги путешествуют по всему миру и принимают участие в международных фестивалях, концертах и выставках, в любой стране представляя русскую культуру. В своей драйвовой манере они исполняют русские народные песни (и не только), которые уже полюбились слушателям – «Братья Славяне», гимн фестивалю PARUS «PARUS по-русски» и другие. Также Баба Яга и близняшки записали гимн к Чемпионату мира по футболу 2018, который клуб болельщиков RUSSIA UNITES признал лучшим гимном в поддержку нашей сборной. В общем, творческий путь близняшек можно назвать вполне успешным. И вот теперь дуэт с народным артистом Николаем Басковым.

Николай Басков получил «Золотой граммофон» за дуэт с внучками Бабы Яги


Стоит добавить, что в церемонии награждения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» принимали участие самые известные исполнители отечественной эстрады - Полина Гагарина, Николай Басков, Юлия Ковальчук, Светлана Лобода, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова… Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Николай Басков получил «Золотой граммофон» за дуэт с внучками Бабы Яги

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Ключевые слова: Катя Король, Волга Король, Николай Басков, Баба Яга, Золотой граммофон, BabaYaga

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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