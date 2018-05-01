Николай Басков получил «Золотой граммофон» за дуэт с внучками Бабы Яги

Катя и Волга Король хорошо известны не как очередные красивые девчонки - они еще и внучки самой Бабы Яги, современной старушки, которая и блогер, и певица, и рэп-исполнительница – все в одном лице! Бабушка и две внучки-близняшки – постоянные участники арт-проекта BY, который популярен как в России, так и за рубежом.Так вот, свои «Золотые граммофоны» девушки получили за исполнение песни «Мой Король» вместе с Николаем Басковым.В рамках проекта BY девушки в компании Бабы Яги путешествуют по всему миру и принимают участие в международных фестивалях, концертах и выставках, в любой стране представляя русскую культуру. В своей драйвовой манере они исполняют русские народные песни (и не только), которые уже полюбились слушателям – «Братья Славяне», гимн фестивалю PARUS «PARUS по-русски» и другие. Также Баба Яга и близняшки записали гимн к Чемпионату мира по футболу 2018, который клуб болельщиков RUSSIA UNITES признал лучшим гимном в поддержку нашей сборной. В общем, творческий путь близняшек можно назвать вполне успешным. И вот теперь дуэт с народным артистом Николаем Басковым.Стоит добавить, что в церемонии награждения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» принимали участие самые известные исполнители отечественной эстрады - Полина Гагарина, Николай Басков, Юлия Ковальчук, Светлана Лобода, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова… Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.