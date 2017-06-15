Джулия Робертс превратилась в Ким Кардашьян

На днях голливудская звезда Джулия Робертс побывала в гостях у ведущей Эллен Дедженерес - в рамках телешоу актриса согласилась на необычный эксперимент ради привлечения большего числа подписчиков для своей странички в Instagram. Одной из самых популярных звезд этой соцсети является Ким Кардашьян - у неё 121 миллион фолловеров, поэтому Робертс было предложено ненадолго превратиться в Кардашьян и "примерить" её бюст.Небольшой фотосет, сделанный во время съемок, получился по-настоящему эпическим - во всех смыслах выдающийся бюст Джулии, облаченный в крошечное розовое бикини, произвел фурор. Также был показан снимок совсем юной Робертс - тогда она ещё училась. Неизвестно, помогут ли фото популярности Робертс в сети, однако её поклонники точно не забудут такой забавный эпизод с любимой звездой.