Небольшой фотосет, сделанный во время съемок, получился по-настоящему эпическим - во всех смыслах выдающийся бюст Джулии, облаченный в крошечное розовое бикини, произвел фурор. Также был показан снимок совсем юной Робертс - тогда она ещё училась. Неизвестно, помогут ли фото популярности Робертс в сети, однако её поклонники точно не забудут такой забавный эпизод с любимой звездой.
Джулия Робертс превратилась в Ким Кардашьян
Вчера, 21:25
Неожиданное радикальное преображение актрисы Джулии Робертс её поклонники запомнят надолго.
На днях голливудская звезда Джулия Робертс побывала в гостях у ведущей Эллен Дедженерес - в рамках телешоу актриса согласилась на необычный эксперимент ради привлечения большего числа подписчиков для своей странички в Instagram. Одной из самых популярных звезд этой соцсети является Ким Кардашьян - у неё 121 миллион фолловеров, поэтому Робертс было предложено ненадолго превратиться в Кардашьян и "примерить" её бюст.
Небольшой фотосет, сделанный во время съемок, получился по-настоящему эпическим - во всех смыслах выдающийся бюст Джулии, облаченный в крошечное розовое бикини, произвел фурор. Также был показан снимок совсем юной Робертс - тогда она ещё училась. Неизвестно, помогут ли фото популярности Робертс в сети, однако её поклонники точно не забудут такой забавный эпизод с любимой звездой.
Небольшой фотосет, сделанный во время съемок, получился по-настоящему эпическим - во всех смыслах выдающийся бюст Джулии, облаченный в крошечное розовое бикини, произвел фурор. Также был показан снимок совсем юной Робертс - тогда она ещё училась. Неизвестно, помогут ли фото популярности Робертс в сети, однако её поклонники точно не забудут такой забавный эпизод с любимой звездой.
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Ключевые слова: Джулия Робертс, Ким Кардашьян, Эллен Дедженерес
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Количество просмотров: 5 668
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, dailymail.com
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Автор фото: instagram, dailymail.com
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