Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алёна Водонаева открывает салон красоты

Вчера, 22:49
Вот уже год имя экс-звезды проекта Дом-2 Алены Водонаевой часто появляется в заголовках новостей.

Алёна Водонаева открывает салон красоты
Напомним, особенно Алёна "прославилась", оскорбляя полных женщин и обсуждая их неудачный внешний вид. Оказалось, что таким образом Алёна привлекла внимание к себе и своему блогу, чтобы теперь объявить подписчицам об открытии нового бизнеса.

В данный момент Алена Водонаева делает ремонт в собственном салоне красоты:

"Осталось совсем чуть-чуть доделать и мы открываем красивый и уютный @lavu_beauty. Остались незначительные детали в виде некоторой мебели, верхний свет и аксессуары. Живые цветы ( те, что в горшках ) очень хочу поставить для кислорода и комфорта ( здоровья ) клиенток. Немного текстиля нужного осталось найти, тк хочу школу (да, у меня еще будет школа) увести в розовые оттенки в интерьере. Я сделаю все, чтобы там было уютно, классно и все услуги (маникюр, педикюр, окрашивания, макияж, укладки ) выполнились на высшем уровне. У нас уже идёт кастинг мастеров. Если вы хотите быть в нашей команде, присылайте ваши резюме с регалиями и примерами работ в директ @lavu_beauty. Девочки, нужен совет и общее женское мнение ( Господи, спасибо тебе за то, что моя аудитория в Инстаграм - это 70% бабы! ). Коллективный разум, вот скажите мне, что кроме качественных услуг, дружелюбного персонала, сервиса, чистоты, удобного месторасположения с парковкой, вкусного кофе с конфетами и приятной атмосферы ещё важно? Что конкретно каждой из вас важно, когда вы приходите в салон красоты? Вдруг я что-то пропустила?"

- поделилась Алёна, сидя в кресле парикмахера.

Алёна Водонаева открывает салон красоты


Интересно, а полным женщинам вход в салон будет воспрещён?

← Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии Райан Рейнольдс рассказал об интимной стороне жизни с супругой Блейк Л... →

Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 990
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алёна Водонаева рассекретила женатика, который пишет ей неприличные СМС-ки
Алена Водонаева сделала себе интимное окрашивание в зоне бикини
Алена Водонаева снова раскритиковала полных людей
Алена Водонаева оскорбила полных людей
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка Актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз.
Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова Звезда театра "Ленком" Инна Чурикова высказалась о причине болезни, унесшей жизнь всенародно любимого актера Николая Караченцова.
54-летняя Моника Беллуччи во всей красе в новой фотосессии для глянца Знаменитая актриса Моника Беллуччи показала идеальную фигуру в свежем фотосете.
Райан Рейнольдс рассказал об интимной стороне жизни с супругой Блейк Лайвли Актер Райан Рейнольдс пошутил на тему секса с супругой.
Алёна Водонаева открывает салон красоты Вот уже год имя экс-звезды проекта Дом-2 Алены Водонаевой часто появляется в заголовках новостей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.