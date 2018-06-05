Алёна Водонаева открывает салон красоты

Напомним, особенно Алёна "прославилась", оскорбляя полных женщин и обсуждая их неудачный внешний вид. Оказалось, что таким образом Алёна привлекла внимание к себе и своему блогу, чтобы теперь объявить подписчицам об открытии нового бизнеса.В данный момент Алена Водонаева делает ремонт в собственном салоне красоты:"Осталось совсем чуть-чуть доделать и мы открываем красивый и уютный @lavu_beauty. Остались незначительные детали в виде некоторой мебели, верхний свет и аксессуары. Живые цветы ( те, что в горшках ) очень хочу поставить для кислорода и комфорта ( здоровья ) клиенток. Немного текстиля нужного осталось найти, тк хочу школу (да, у меня еще будет школа) увести в розовые оттенки в интерьере. Я сделаю все, чтобы там было уютно, классно и все услуги (маникюр, педикюр, окрашивания, макияж, укладки ) выполнились на высшем уровне. У нас уже идёт кастинг мастеров. Если вы хотите быть в нашей команде, присылайте ваши резюме с регалиями и примерами работ в директ @lavu_beauty. Девочки, нужен совет и общее женское мнение ( Господи, спасибо тебе за то, что моя аудитория в Инстаграм - это 70% бабы! ). Коллективный разум, вот скажите мне, что кроме качественных услуг, дружелюбного персонала, сервиса, чистоты, удобного месторасположения с парковкой, вкусного кофе с конфетами и приятной атмосферы ещё важно? Что конкретно каждой из вас важно, когда вы приходите в салон красоты? Вдруг я что-то пропустила?"- поделилась Алёна, сидя в кресле парикмахера.Интересно, а полным женщинам вход в салон будет воспрещён?