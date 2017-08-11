Райан Рейнольдс рассказал об интимной стороне жизни с супругой Блейк Лайвли

Супруг голливудской актрисы Блейк Лайвли Райан Рейнольдс известен своим постоянными шуточками в адрес жены - порой их "перепалка" происходит в комментариях в личных блогах, а иногда приколы сыпятся прямо с телеэкрана. На днях Рейнольдс был гостем шоу Эллен Дедженерес, и их разговор зашёл в очень личное русло.Когда Дедженерес подняла тему детей (пара воспитывает двух дочек), Райан пошутил, что дети происходят от секса. Ведущая поспешила уточнить: "Значит, вы занимались сексом всего два раза?". Продолжая горячую тему, актер ответил: "Конечно. Это как временная работа - я в ожидании третьего приглашения". Чуть позже Рейнольдс всё же уточнил, что пока он и Блейк не думают о пополнении в семье.