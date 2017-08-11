Когда Дедженерес подняла тему детей (пара воспитывает двух дочек), Райан пошутил, что дети происходят от секса. Ведущая поспешила уточнить: "Значит, вы занимались сексом всего два раза?". Продолжая горячую тему, актер ответил: "Конечно. Это как временная работа - я в ожидании третьего приглашения". Чуть позже Рейнольдс всё же уточнил, что пока он и Блейк не думают о пополнении в семье.
Райан Рейнольдс рассказал об интимной стороне жизни с супругой Блейк Лайвли
Вчера, 23:36
Актер Райан Рейнольдс пошутил на тему секса с супругой.
Супруг голливудской актрисы Блейк Лайвли Райан Рейнольдс известен своим постоянными шуточками в адрес жены - порой их "перепалка" происходит в комментариях в личных блогах, а иногда приколы сыпятся прямо с телеэкрана. На днях Рейнольдс был гостем шоу Эллен Дедженерес, и их разговор зашёл в очень личное русло.
Когда Дедженерес подняла тему детей (пара воспитывает двух дочек), Райан пошутил, что дети происходят от секса. Ведущая поспешила уточнить: "Значит, вы занимались сексом всего два раза?". Продолжая горячую тему, актер ответил: "Конечно. Это как временная работа - я в ожидании третьего приглашения". Чуть позже Рейнольдс всё же уточнил, что пока он и Блейк не думают о пополнении в семье.
Когда Дедженерес подняла тему детей (пара воспитывает двух дочек), Райан пошутил, что дети происходят от секса. Ведущая поспешила уточнить: "Значит, вы занимались сексом всего два раза?". Продолжая горячую тему, актер ответил: "Конечно. Это как временная работа - я в ожидании третьего приглашения". Чуть позже Рейнольдс всё же уточнил, что пока он и Блейк не думают о пополнении в семье.
← Алёна Водонаева открывает салон красоты 54-летняя Моника Беллуччи во всей красе в новой фотосессии для глянца →
Ключевые слова: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли
Количество просмотров: 5 109
Количество просмотров: 5 109
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: thewrap.com, aljarida.com, instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: thewrap.com, aljarida.com, instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова Звезда театра "Ленком" Инна Чурикова высказалась о причине болезни, унесшей жизнь всенародно любимого актера Николая Караченцова.
54-летняя Моника Беллуччи во всей красе в новой фотосессии для глянца Знаменитая актриса Моника Беллуччи показала идеальную фигуру в свежем фотосете.
Райан Рейнольдс рассказал об интимной стороне жизни с супругой Блейк Лайвли Актер Райан Рейнольдс пошутил на тему секса с супругой.