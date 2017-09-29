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Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова

Сегодня, 00:48
Звезда театра "Ленком" Инна Чурикова высказалась о причине болезни, унесшей жизнь всенародно любимого актера Николая Караченцова.

Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова
Накануне минуло ровно 40 дней со дня смерти Николая Караченцова - артист скончался на 75-м году жизни. После жуткой аварии, в которую актер попал в 2005 году и получил тяжелые травмы, он постоянно боролся за жизнь. Некоторое время назад Караченцову поставили новый диагноз - неоперабельный рак легкого. Несмотря на лечение в Израиле, а затем в московской клинике, актер умер от осложнения на почки, вызванного страшной болезнью.

Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова


Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова


Коллега Караченцова по "Ленкому" Инна Чурикова назвала истинную причину заболевания звезды раком - он всю жизнь, с самой молодости, очень много курил и не остановился даже после аварии. Ещё одной жертвой табака в "Ленкоме" стал Александр Абдулов, также не расстававшийся с сигаретой и умерший в 2008 году от того же рака легких.

Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова


Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова

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Ключевые слова: Инна Чурикова, Николай Караченцов

Количество просмотров: 6 227
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com

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