Коллега Караченцова по "Ленкому" Инна Чурикова назвала истинную причину заболевания звезды раком - он всю жизнь, с самой молодости, очень много курил и не остановился даже после аварии. Ещё одной жертвой табака в "Ленкоме" стал Александр Абдулов, также не расстававшийся с сигаретой и умерший в 2008 году от того же рака легких.
Инна Чурикова раскрыла правду о причине смертельной болезни Николая Караченцова
Сегодня, 00:48
Звезда театра "Ленком" Инна Чурикова высказалась о причине болезни, унесшей жизнь всенародно любимого актера Николая Караченцова.
Накануне минуло ровно 40 дней со дня смерти Николая Караченцова - артист скончался на 75-м году жизни. После жуткой аварии, в которую актер попал в 2005 году и получил тяжелые травмы, он постоянно боролся за жизнь. Некоторое время назад Караченцову поставили новый диагноз - неоперабельный рак легкого. Несмотря на лечение в Израиле, а затем в московской клинике, актер умер от осложнения на почки, вызванного страшной болезнью.
Коллега Караченцова по "Ленкому" Инна Чурикова назвала истинную причину заболевания звезды раком - он всю жизнь, с самой молодости, очень много курил и не остановился даже после аварии. Ещё одной жертвой табака в "Ленкоме" стал Александр Абдулов, также не расстававшийся с сигаретой и умерший в 2008 году от того же рака легких.
Коллега Караченцова по "Ленкому" Инна Чурикова назвала истинную причину заболевания звезды раком - он всю жизнь, с самой молодости, очень много курил и не остановился даже после аварии. Ещё одной жертвой табака в "Ленкоме" стал Александр Абдулов, также не расстававшийся с сигаретой и умерший в 2008 году от того же рака легких.
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Ключевые слова: Инна Чурикова, Николай Караченцов
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Количество просмотров: 6 227
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com
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Автор фото: instagram, youtube.com
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