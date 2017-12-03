Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки

"Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям, с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней, я уверен, она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!" - подписал фото Филипп.
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы
Лиза...
и Гарри Галкины
Надя Пескова