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Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки

Сегодня, 01:10
Певец Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник в честь своей дочери - столичный бомонд собрался, чтобы поздравить именинницу.

Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки
Недавно дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой седьмой день рождения. На празднике, сценарий которого был навеян знаменитой серией фильмов о Гарри Поттере, собралось множество звездных гостей и их детей. Среди снимков, выложенных Киркоровым в своём личном блоге, одним из самых популярных стал кадр с Аллой Пугачевой и именинницей.

Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


"Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям, с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней, я уверен, она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!" - подписал фото Филипп.

Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Алла-Виктория и Мартин Киркоровы
Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Лиза...
Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


и Гарри Галкины
Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Надя Пескова
Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки


Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Алла-Виктория Киркорова

Количество просмотров: 2 132
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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