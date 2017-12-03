Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки

Недавно дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой седьмой день рождения. На празднике, сценарий которого был навеян знаменитой серией фильмов о Гарри Поттере, собралось множество звездных гостей и их детей. Среди снимков, выложенных Киркоровым в своём личном блоге, одним из самых популярных стал кадр с Аллой Пугачевой и именинницей."Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям, с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней, я уверен, она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!" - подписал фото Филипп.Алла-Виктория и Мартин КиркоровыЛиза...и Гарри ГалкиныНадя Пескова