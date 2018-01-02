Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы

Навестить знаменитую внучку в Париже решила её бабушка - Наталья Водянова принимает дорогую гостью с родины. На личной страничке модели в соцсети уже появилось несколько совместных кадров с Ларисой Гавриловной - именно так зовут бабушку звезды."Я люблю свою бабунечку!" - подписала Наталья снимок на фоне Эйфелевой башни.Интересно, что свой 89-й день рождения Лариса Гавриловна также отметила в Париже - вместе с внучкой она уже осмотрела все достопримечательности одного из самых красивых городов мира.