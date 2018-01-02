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Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы

Сегодня, 01:30
Модель Наталья Водянова засветилась в столице Франции в неожиданной компании.

Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


Навестить знаменитую внучку в Париже решила её бабушка - Наталья Водянова принимает дорогую гостью с родины. На личной страничке модели в соцсети уже появилось несколько совместных кадров с Ларисой Гавриловной - именно так зовут бабушку звезды.

Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


"Я люблю свою бабунечку!" - подписала Наталья снимок на фоне Эйфелевой башни.

Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


Интересно, что свой 89-й день рождения Лариса Гавриловна также отметила в Париже - вместе с внучкой она уже осмотрела все достопримечательности одного из самых красивых городов мира.

Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы


Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы

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Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 897
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, mujerhoy.com

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