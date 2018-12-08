Вера Брежнева возмутила сеть новым снимком

Подпись к совместному кадру исполнительницы Веры Брежневой и модели Елены Перминовой не несёт в себе ничего скандального: "Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности... Похожи?" - написала Брежнева. Однако эффект от фото, пожалуй, был для звезды неожиданным - пользователи сети разглядели в снимке намёки на бисексуализм."Красоты и нежности?! Вижу кости Перминовой и лесбийский разврат!" - гласят комментарии разгневанных подписчиков. Но несмотря на критику, кадр быстро набрал почти 200 тысяч лайков. Также некоторые поклонники отметили, что две звезды не похожи, однако обе являются красотками.