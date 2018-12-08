"Красоты и нежности?! Вижу кости Перминовой и лесбийский разврат!" - гласят комментарии разгневанных подписчиков. Но несмотря на критику, кадр быстро набрал почти 200 тысяч лайков. Также некоторые поклонники отметили, что две звезды не похожи, однако обе являются красотками.
Вера Брежнева возмутила сеть новым снимком
Сегодня, 03:04
Певица Вера Брежнева выложила в блог скандальное фото с Еленой Перминовой.
Подпись к совместному кадру исполнительницы Веры Брежневой и модели Елены Перминовой не несёт в себе ничего скандального: "Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности... Похожи?" - написала Брежнева. Однако эффект от фото, пожалуй, был для звезды неожиданным - пользователи сети разглядели в снимке намёки на бисексуализм.
"Красоты и нежности?! Вижу кости Перминовой и лесбийский разврат!" - гласят комментарии разгневанных подписчиков. Но несмотря на критику, кадр быстро набрал почти 200 тысяч лайков. Также некоторые поклонники отметили, что две звезды не похожи, однако обе являются красотками.
"Красоты и нежности?! Вижу кости Перминовой и лесбийский разврат!" - гласят комментарии разгневанных подписчиков. Но несмотря на критику, кадр быстро набрал почти 200 тысяч лайков. Также некоторые поклонники отметили, что две звезды не похожи, однако обе являются красотками.
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Ключевые слова: Вера Брежнева, Елена Перминова
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Количество просмотров: 15 106
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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