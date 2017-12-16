Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ

О личной жизни, равно как и о жизни детей российского президента, неизвестно практически ничего, кроме имён двух дочерей - Катерина и Мария. Первые сообщения о Катерине Тихоновой появились ещё в 2015 году, когда известный журналист Олег Кашин назвал её младшей дочерью Владимира Путина. На днях в эфире канала "Россия" Тихонова появилась в одном из новостных сюжетов - речь в нём шла о негосударственном институте развития "Иннопрактика". Катерина Тихонова была названа его руководителем.
Корреспондентка и Катерина Тихонова
Появление женщины в телеэфире вызвало настоящий шквал комментариев в сети, ведь показанный сюжет косвенно подтверждает родство Тихоновой с президентом - в интервью для документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна Путин заявлял, что его дочери занимаются образованием и наукой, они далеки от крупного бизнеса и политики.
Ключевые слова: Катерина Тихонова
, Владимир Путин
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram, youtube.com
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