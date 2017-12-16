Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ

Сегодня, 03:51
Катерину Тихонову уже несколько лет самые разные издания называют не иначе, как "дочерью Путина".

Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ
О личной жизни, равно как и о жизни детей российского президента, неизвестно практически ничего, кроме имён двух дочерей - Катерина и Мария. Первые сообщения о Катерине Тихоновой появились ещё в 2015 году, когда известный журналист Олег Кашин назвал её младшей дочерью Владимира Путина. На днях в эфире канала "Россия" Тихонова появилась в одном из новостных сюжетов - речь в нём шла о негосударственном институте развития "Иннопрактика". Катерина Тихонова была названа его руководителем.

Корреспондентка и Катерина Тихонова
Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ


Появление женщины в телеэфире вызвало настоящий шквал комментариев в сети, ведь показанный сюжет косвенно подтверждает родство Тихоновой с президентом - в интервью для документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна Путин заявлял, что его дочери занимаются образованием и наукой, они далеки от крупного бизнеса и политики.

Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ

← Ева Лонгория показала подросшего сына Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием →

Ключевые слова: Катерина Тихонова, Владимир Путин

Количество просмотров: 65 715
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Катерина Шпица согласилась на обнаженную фотосъемку
Caterina Murino /Катерина Марино
Катерина Вальцак
Катерина Бравве
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Русскую Барби Таню Тузову признали первой красавицей Русская Барби Таня Тузова заняла 1 место в конкурсе красоты ,,Мисс Звезда России 2018" обойдя 30000 конкурсанток со всей России.
Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием На днях жена футболиста Алана Мамаева впервые обнародовала видео, на котором Павел Мамаев развлекается в компании любовницы из Вильнюса – Александрой Фоминой.
Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ Катерину Тихонову уже несколько лет самые разные издания называют не иначе, как "дочерью Путина".
Ева Лонгория показала подросшего сына 43-летняя актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в июне текущего года.
Вера Брежнева возмутила сеть новым снимком Певица Вера Брежнева выложила в блог скандальное фото с Еленой Перминовой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.