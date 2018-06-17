Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»

Сразу спешим всех успокоить - долгожданную награду главной кинопремии мира "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" у ДиКаприо никто не отобрал. Напомним, что Лео получил статуэтку в 2016 году за фильм "Выживший". Речь в пугающем сообщении от западных изданий шла о статуэтке, ранее принадлежавшей знаменитому голливудскому актеру и бунтарю Марлону Брандо - он становился лучшим актером на "Оскаре" дважды: в 1954-м за фильм "В порту", затем в 1972 году за роль в "Крёстном отце".История началась с того, что статуэтка Брандо была выставлена на аукционе, где её почти за 700 тысяч долларов купил бизнесмен и друг ДиКаприо Джо Лоу. Затем Лоу подарил "Оскара" Леонардо, так как тот, будучи четырежды номинированным, всё никак не мог получить заветную награду - своим подарком Лоу надеялся скрасить затянувшееся ожидание актёра.На днях Джо Лоу были предъявлены обвинения в масштабных финансовых махинациях - речь идет о миллиардных суммах, часть которых бизнесмен и направлял на покупку очень дорогих вещей, в том числе, той самой статуэтки. Теперь подаренный "Оскар" стал вещественным доказательством в деле против Лоу.