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Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»

Сегодня, 03:12
Шокирующая для всех любителей кино новость облетела мировые СМИ - актер Леонардо ДиКаприо остался без статуэтки "Оскар".

Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»
Сразу спешим всех успокоить - долгожданную награду главной кинопремии мира "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" у ДиКаприо никто не отобрал. Напомним, что Лео получил статуэтку в 2016 году за фильм "Выживший". Речь в пугающем сообщении от западных изданий шла о статуэтке, ранее принадлежавшей знаменитому голливудскому актеру и бунтарю Марлону Брандо - он становился лучшим актером на "Оскаре" дважды: в 1954-м за фильм "В порту", затем в 1972 году за роль в "Крёстном отце".

Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»


История началась с того, что статуэтка Брандо была выставлена на аукционе, где её почти за 700 тысяч долларов купил бизнесмен и друг ДиКаприо Джо Лоу. Затем Лоу подарил "Оскара" Леонардо, так как тот, будучи четырежды номинированным, всё никак не мог получить заветную награду - своим подарком Лоу надеялся скрасить затянувшееся ожидание актёра.

Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»


Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»


На днях Джо Лоу были предъявлены обвинения в масштабных финансовых махинациях - речь идет о миллиардных суммах, часть которых бизнесмен и направлял на покупку очень дорогих вещей, в том числе, той самой статуэтки. Теперь подаренный "Оскар" стал вещественным доказательством в деле против Лоу.

Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»


Леонардо ДиКаприо лишили «Оскара»

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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Марлон Брандо, Джо Лоу

Количество просмотров: 27 781
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, hollywoodreporter.com, aquarellefm.md

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