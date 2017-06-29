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В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл

Сегодня, 09:28
Имя Меган Маркл в очередной раз появилось в скандальных заголовках британских таблоидов.

В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл
А всё дело в том, что неожиданно из Инстаграм исчезли довольно приличные снимки Меган, которые были сделаны во время вручения премии Fashion Awards. Фотографии были выложены сначала в аккаунте фотографа Айван Фабинг, а после размещены и в аккаунте Британского модного совета.

В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл


Но внезапно картинки исчезли.

В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл


Сначала из Инстаграм Британского модного совета, а потом и у Айван Фабинг.

В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл


Что именно послужило причиной наложить вето на эти невинные кадры - остаётся тайной.

В Инстаграм неожиданно удалили фотографии Меган Маркл

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Ключевые слова: Меган Маркл

Количество просмотров: 1 677
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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