Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)

На обложке просто нового трэка Наташа позирует в леопардовом облегающем платье.
И на кадрах в новой фотосессии, автором которой стал Роман Горчаков @romangorchako, Наташа позирует в леопардовом боди. Возможно, здесь есть какая-то логика.
Кстати, ещё во время интервью Наташи для канала "Нежный редактор", Глюкоза говорила о том, что в декабре будет представлена новая неожиданная видео-работа во время съемок которой её мучили. Ионова рассказывает, что рыдала и хотела, чтобы это поскорее закончилось. Может быть, артистка имела в виду как раз процесс съемок клипа "Фэншуй"?