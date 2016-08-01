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Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)

Сегодня, 10:10
Количество "горячих" фотосессией в "арсенале" певицы Глюкозы (Наташи Ионовой) просто зашкаливает. Артистка не устаёт раздеваться перед объективом фотоаппарата.

Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)
Но теперь и повод есть, сегодня, 14 декабря 2018 года, Глюкоза представила новую песню под названием "Фэншуй".

Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)


На обложке просто нового трэка Наташа позирует в леопардовом облегающем платье.

Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)


И на кадрах в новой фотосессии, автором которой стал Роман Горчаков @romangorchako, Наташа позирует в леопардовом боди. Возможно, здесь есть какая-то логика.

Певица Глюкоза (Наташа Ионова) представила эротическую фотосессию (видео)


Кстати, ещё во время интервью Наташи для канала "Нежный редактор", Глюкоза говорила о том, что в декабре будет представлена новая неожиданная видео-работа во время съемок которой её мучили. Ионова рассказывает, что рыдала и хотела, чтобы это поскорее закончилось. Может быть, артистка имела в виду как раз процесс съемок клипа "Фэншуй"?


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Ключевые слова: Глюкоза

Количество просмотров: 5 889
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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