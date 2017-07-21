Владимир Соловьев назвал Ольгу Бузову мужиком и дьяволом

Во-первых, Соловьев справедливо заметил, что название шоу «Замуж за Бузову» определяет уровень интеллекта, как самой Бузовой, так и продюсеров этого шоу. Все же в русском языке замуж выходят, как раз девушки, а исходя из этого названия, мужиком и должна быть Бузова.
А во-вторых, он весьма категорично ответил на вопрос о том, в чем же тогда её популярность и почему она собирает полные залы на своих концертах. Соловьев вспомнил о дьяволе, который вел за собой легионы.
Интересно, а самой Оле приятно такое сравнение?
Ключевые слова: Ольга Бузова
, Владимир Соловьев
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