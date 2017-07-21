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Владимир Соловьев назвал Ольгу Бузову мужиком и дьяволом

Сегодня, 11:36
Известный политический телеведущий Владимир Соловьев не на шутку разошелся, характеризуя личность Ольги Бузовой.

Владимир Соловьев назвал Ольгу Бузову мужиком и дьяволом
Во-первых, Соловьев справедливо заметил, что название шоу «Замуж за Бузову» определяет уровень интеллекта, как самой Бузовой, так и продюсеров этого шоу. Все же в русском языке замуж выходят, как раз девушки, а исходя из этого названия, мужиком и должна быть Бузова.

Владимир Соловьев назвал Ольгу Бузову мужиком и дьяволом


А во-вторых, он весьма категорично ответил на вопрос о том, в чем же тогда её популярность и почему она собирает полные залы на своих концертах. Соловьев вспомнил о дьяволе, который вел за собой легионы.

Интересно, а самой Оле приятно такое сравнение?

Владимир Соловьев назвал Ольгу Бузову мужиком и дьяволом


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Ключевые слова: Ольга Бузова, Владимир Соловьев

Количество просмотров: 416
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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