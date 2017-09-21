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Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка

Вчера, 20:40
Имя этого мужчины не известно, но он определённо очень талантлив.

Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка
С помощью кофе он рисует на бумаге знаменитостей и пейзажи. Бейонсе, Рианна, Мэрлин Монро, а так же города, реки, природа.

Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка


Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка


Очень красиво. Как считаете?

Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка


Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка


Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка


Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка

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Ключевые слова: фотоподборка

Количество просмотров: 1 183
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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