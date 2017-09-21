Очень красиво. Как считаете?
Творчество из кофе: мужчина рисует звёзд и города зёрнами бодрящего напитка
Вчера, 20:40
Имя этого мужчины не известно, но он определённо очень талантлив.
С помощью кофе он рисует на бумаге знаменитостей и пейзажи. Бейонсе, Рианна, Мэрлин Монро, а так же города, реки, природа.
Очень красиво. Как считаете?
Очень красиво. Как считаете?
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Ключевые слова: фотоподборка
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Количество просмотров: 1 183
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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