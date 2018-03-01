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Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала

Вчера, 20:41
11 декабря 2018 года в московском Гостином Дворе состоялся ежегодный Международный кремлевский кадетский бал.

Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала
В этом году мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, 75-летию со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, а также 300-летию бальной культуры в России.

Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала


Традиционно на бал были приглашены почетные гости: Герои Советского Союза и России, политические деятели и известные публичные персоны и даже целые делегации посольств иностранных государств. Со сцены прозвучало много поздравлений и наставлений юным продолжателям традиции, в том числе от бизнесвумен Алисы Лобановой, которая отметила огромную подготовительную работу и потрясающие костюмы участников бала.

Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала


«Наше будущее - в ваших руках! Ура!»

- так по-военному торжественно выразила Алиса Александровна свои эмоции.

Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала


Вице-президент фонда образовательных проектов «Стратегия будущего», учредитель крупнейшего в России интернет-магазина игрушек TOY.RU и основатель благотворительного фонда «Поделись ДоброTOY», Алиса Лобанова уже давно и всерьез занимается темой детско-юношеского досуга и внешкольного образования и всячески поддерживает проекты, направленные на возрождение и популяризацию традиций русского культуры и приобщение подрастающего поколения к славной истории России.

Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 1 456
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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