Алиса Лобанова поздравила участников Международного кремлевского кадетского бала

Традиционно на бал были приглашены почетные гости: Герои Советского Союза и России, политические деятели и известные публичные персоны и даже целые делегации посольств иностранных государств. Со сцены прозвучало много поздравлений и наставлений юным продолжателям традиции, в том числе от бизнесвумен Алисы Лобановой, которая отметила огромную подготовительную работу и потрясающие костюмы участников бала.
«Наше будущее - в ваших руках! Ура!»
- так по-военному торжественно выразила Алиса Александровна свои эмоции.
Вице-президент фонда образовательных проектов «Стратегия будущего», учредитель крупнейшего в России интернет-магазина игрушек TOY.RU и основатель благотворительного фонда «Поделись ДоброTOY», Алиса Лобанова уже давно и всерьез занимается темой детско-юношеского досуга и внешкольного образования и всячески поддерживает проекты, направленные на возрождение и популяризацию традиций русского культуры и приобщение подрастающего поколения к славной истории России.