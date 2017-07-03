Видимо, для того, что бы подчеркнуть единство своей семьи, для фотосессии они выбрали стиль Family Look.
Анастасия Костенко впервые сфотографировалась в бикини после родов
Вчера, 11:02
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко старательно готовилась к зимнему отпуску, сгоняя лишние килограммы, появившиеся во время беременности.
Заниматься спортом она начала практически сразу после родов и вот теперь, показала себя во всей красе на мальдивских пляжах.
Видимо, для того, что бы подчеркнуть единство своей семьи, для фотосессии они выбрали стиль Family Look.
Видимо, для того, что бы подчеркнуть единство своей семьи, для фотосессии они выбрали стиль Family Look.
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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко
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Количество просмотров: 15 405
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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