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Анастасия Костенко впервые сфотографировалась в бикини после родов

Вчера, 11:02
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко старательно готовилась к зимнему отпуску, сгоняя лишние килограммы, появившиеся во время беременности.

Анастасия Костенко впервые сфотографировалась в бикини после родов
Заниматься спортом она начала практически сразу после родов и вот теперь, показала себя во всей красе на мальдивских пляжах.
Видимо, для того, что бы подчеркнуть единство своей семьи, для фотосессии они выбрали стиль Family Look.

Анастасия Костенко впервые сфотографировалась в бикини после родов


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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 15 405
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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