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Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды

Вчера, 16:21
На днях на сцену «Главного новогоднего концерта» поднимались не только Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Дима Билан, Григорий Лепс, но и самые настоящие королевы.

Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды
Все дело в том, что в ярком праздничном шоу приняла участие группа Queens – королевы. А её солистками выступили экс- «ВИА Гра» Кристина Коц-Готлиб и близняшки Катя и Волга Король, фамилия которых просто обязывает зажигать именно в этом музыкальном коллективе.

Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды


Недавно Катя и Волга получили «Золотой граммофон» с Николаем Басковым за песню «Мой король» и теперь принимают участие в самых масштабных мероприятиях!

Буквально на днях девушки выступали на новогоднем концерте «Русское Рождество» в Крокус Сити Холле, который также собрал всех звезд эстрады.

Но главное праздничное мероприятие года – конечно же, Новогодний концерт в «Олимпийском»! Шоу длилось несколько часов и никого не оставило равнодушным, а телеверсию прошедшего масштабного концерта зрители совсем смогут увидеть на Первом канале.

Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды

← Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку

Ключевые слова: Катя Король, Волга Король

Количество просмотров: 2 977
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды На днях на сцену «Главного новогоднего концерта» поднимались не только Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Дима Билан, Григорий Лепс, но и самые настоящие королевы.
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