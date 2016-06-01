Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды

Недавно Катя и Волга получили «Золотой граммофон» с Николаем Басковым за песню «Мой король» и теперь принимают участие в самых масштабных мероприятиях!
Буквально на днях девушки выступали на новогоднем концерте «Русское Рождество» в Крокус Сити Холле, который также собрал всех звезд эстрады.
Но главное праздничное мероприятие года – конечно же, Новогодний концерт в «Олимпийском»! Шоу длилось несколько часов и никого не оставило равнодушным, а телеверсию прошедшего масштабного концерта зрители совсем смогут увидеть на Первом канале.