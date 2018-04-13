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Лера Кудрявцева заявила подписчикам, что многие из них в опасности

Вчера, 15:55
Похоже, что у талантливой телеведущей Леры Кудрявцевой не выдерживают нервы.

Лера Кудрявцева заявила подписчикам, что многие из них в опасности
47-летняя Кудрявцева просто не может спокойно смотреть на то, как часто и много люди оставляют нехороших комментариев в адрес публичных людей, при этом сами не являясь эталоном для подражания.

"Зашла на странички своих коллег , как же много негатива в комментариях . Все раздают Советы , учат жить, унижают, оскорбляют :((( Вы !!!! Вы кто пишет -конечно самые идеальные , у вас самая лучшая и правильная Жизнь , вы конечно безупречны и конечно очень счастливы . Когда вы чувствуете порыв осудить человека , остановитесь на секунду и сделайте вдох .В этот момент важно успеть осознать - вы в опасности."

- возмущённо написала Кудрявцева в Инстаграм.

"Правильно Лера вы говорите. Негатив из человека льётся без остановки это сразу понятно, что там не все так и хорошо, и сейчас вообще я заметила, столько очень злых и негативных людей завистливых. Неужели просто нельзя жить и радоваться даже за других! Вот я когда смотрю, даже когда людям хорошо, они одеваются, посещают рестораны, летают отдыхать, я смотрю и у меня душа радуется, и думаю про себя ничего сейчас я подкоплю и тоже полечу именно туда! Желаю всем здоровья любви, это самое главное любите ближнего и будьте любимы и тогда на душе будет тепло и хорошо. Простите, если есть ошибки и не ставила знаки препинания, двое маленьких детей мешают выхватывают телефон. Лерочку люблю безумно дай бог вашей семье здоровья и всего сама наилучшего вы достойны этого счастья"

- пишет позитивная мамочка под ником @zelenkocherkashina.

И добавить-то нечего : )

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 5 044
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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