"А вы женаты? Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя, как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать" - ответил Путин. Напомним, что со своей первой супругой Людмилой президент развелся пять лет назад, у пары есть две дочери - Мария и Екатерина.
Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе
Сегодня, 03:05
В рамках прошедшей в Москве большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос о том, когда же президент женится.
Вопрос о личной жизни задается президенту не впервые - эта тема постоянно поднималась и на ежегодных пресс-конференциях, и на прямых линиях с гражданами. В этот раз острый вопрос прозвучал от журналиста издания Life.ru: "Когда и на ком вы женитесь?".
"А вы женаты? Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя, как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать" - ответил Путин. Напомним, что со своей первой супругой Людмилой президент развелся пять лет назад, у пары есть две дочери - Мария и Екатерина.
"А вы женаты? Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя, как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать" - ответил Путин. Напомним, что со своей первой супругой Людмилой президент развелся пять лет назад, у пары есть две дочери - Мария и Екатерина.
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Ключевые слова: Владимир Путин
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Количество просмотров: 16 055
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: japantimes.co.jp, instagram
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Автор фото: japantimes.co.jp, instagram
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