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Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе

Сегодня, 03:05
В рамках прошедшей в Москве большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос о том, когда же президент женится.

Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе
Вопрос о личной жизни задается президенту не впервые - эта тема постоянно поднималась и на ежегодных пресс-конференциях, и на прямых линиях с гражданами. В этот раз острый вопрос прозвучал от журналиста издания Life.ru: "Когда и на ком вы женитесь?".

Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе


"А вы женаты? Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя, как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать" - ответил Путин. Напомним, что со своей первой супругой Людмилой президент развелся пять лет назад, у пары есть две дочери - Мария и Екатерина.

Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе


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Ключевые слова: Владимир Путин

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Автор: Katarina

Автор фото: japantimes.co.jp, instagram

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