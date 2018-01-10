Владимир Путин ответил на вопрос о свадьбе

Вопрос о личной жизни задается президенту не впервые - эта тема постоянно поднималась и на ежегодных пресс-конференциях, и на прямых линиях с гражданами. В этот раз острый вопрос прозвучал от журналиста издания Life.ru: "Когда и на ком вы женитесь?"."А вы женаты? Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя, как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать" - ответил Путин. Напомним, что со своей первой супругой Людмилой президент развелся пять лет назад, у пары есть две дочери - Мария и Екатерина.