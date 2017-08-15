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Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть

Сегодня, 04:24
Телеведущая Ксения Собчак нашла замену супругу Максиму Виторгану в лице популярного режиссера.

Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть
Казавшаяся поначалу невероятной новость о стремительном романе Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, к слову, совсем недавно расставшегося со своей супругой Дарьей Мороз, набирает обороты - издания пестрят сообщениями о скором громком разводе Собчак и Максима Виторгана. Напомним, что тайная свадебная церемония пары состоялась в 2013 году, а спустя три года на свет появился первенец телеведущей - сын Платон.

Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть


Сами герои всей этой истории, разумеется, пока никак не комментируют развивающуюся ситуацию, однако их светские выходы говорят лучше любых слов. Так на недавней кинопремьере ленты "Дом, который построил Джек" Ксения и Константин сидели в зале рядом, хотя Максим Виторган также присутствовал на этом мероприятии. Подписчики Собчак отмечают и напряженные отношения между супругами в сети - порой колкие комментарии Виторгана к постам Собчак в скором времени пропадали с её странички. Дойдет ли дело до развода, покажет время, но шумиха в изданиях и соцсетях теперь будет только нарастать.

Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть


Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть


Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов

Количество просмотров: 35 061
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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