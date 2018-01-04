Певица Виктория Ланевская покорила Кремль

«Я искренне благодарю 2018 год за то, что он открыл для меня новые горизонты! То, о чем я мечтала - воплощается в жизнь! Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, верьте в себя ! Сегодня моя песня «Крестовый Король» в хорошей ротации на Радио «Шансон», а я выступаю в Кремле! Счастье есть и я желаю всем в Новом году благополучия, здоровья и любви! Смотрите наш номер с замечательным артистом, моим творческим наставником, другом моей семьи, Евгением Кемеровским в Новогоднюю ночь на телеканале «Шансон ТВ».»- призналась Виктория Ланевская.В следующем году артистка обещает порадовать своих слушателей новыми проектами, следите за обновлениями.