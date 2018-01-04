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Певица Виктория Ланевская покорила Кремль

Вчера, 23:17
Накануне нового 2019 года певица и актриса Виктория Ланевская выступила на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском Дворце Съездов в концерте телеканала «Шансон ТВ» «Зимняя Сказка для Взрослых-4».

Певица Виктория Ланевская покорила Кремль
«Я искренне благодарю 2018 год за то, что он открыл для меня новые горизонты! То, о чем я мечтала - воплощается в жизнь! Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, верьте в себя ! Сегодня моя песня «Крестовый Король» в хорошей ротации на Радио «Шансон», а я выступаю в Кремле! Счастье есть и я желаю всем в Новом году благополучия, здоровья и любви! Смотрите наш номер с замечательным артистом, моим творческим наставником, другом моей семьи, Евгением Кемеровским в Новогоднюю ночь на телеканале «Шансон ТВ».»

- призналась Виктория Ланевская.

Певица Виктория Ланевская покорила Кремль


Певица Виктория Ланевская покорила Кремль


В следующем году артистка обещает порадовать своих слушателей новыми проектами, следите за обновлениями.

Певица Виктория Ланевская покорила Кремль


Певица Виктория Ланевская покорила Кремль


Певица Виктория Ланевская покорила Кремль

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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 3 458
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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