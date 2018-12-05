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LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL

Вчера, 23:49
Модель, блогер и парфюмерный эксперт Ангелина Вангор появилась на обложке октябрьского номера L'OFFICIEL Paris.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL
В индустрии моды L'OFFICIEL – Библия, а L'OFFICIEL Paris – Библия в оригинале. Украсить обложку этого культового журнала почла бы за честь любая красавица Старого и Нового Света, но удаётся это лишь единицам. Из российских красавиц этим до сих пор могли похвастаться лишь Наталья Водянова, Ирина Шейк и Каролина Куркова, но в октябре этого года с обложки на читателей L'OFFICIEL надменно взглянула блондинка с пронзительным взглядом - Ангелина Вангор.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


Эта женщина сама икона стиля: она не следит за модными тенденциями – она их создаёт. Один из самых популярных в России бьюти-блоггеров с более, чем 80000 подписчиками в Instagram (@angelinavangor), она знает о туфлях больше, чем Керри Бредшоу, о Тиффани лучше, чем Холли Голайтли, а ее настоящей страстью был и остается парфюм.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


В своем интервью любимому журналу всех модниц Ангелина рассказала о том, как ей удалось за несколько лет построить стремительную карьеру в модельном бизнесе и стать парфюмерным экспертом, которому давали интервью такие великие «носы» современности как Бертран Дюшофур, Винсент Рекорд, Сесиль и Эмануэль Филипп.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


Целеустремленность и характер русской модели чувствуются не только в ее жизненной позиции: весь ее образ – это сила, наряд – дерзость и стиль. Смелое сочетание кожи, шелка, рюшей, заклепок – получилась этакая стильная байкерша от кутюр, героиня клипа Depeche Mode.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


Эксклюзивное интервью с Ангелиной Вангор появилось также на страницах октябрьских номеров L'OFFICIEL в Азии, Италии, Америке и России.

LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL


LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL

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Ключевые слова: Ангелина Вангор

Количество просмотров: 1 690
Автор: Mysha

Автор фото: L'OFFICIEL

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LA BELLE DE MOSCOU: Ангелина Вангор снялась в фотосессии для L'OFFICIEL Модель, блогер и парфюмерный эксперт Ангелина Вангор появилась на обложке октябрьского номера L'OFFICIEL Paris.
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