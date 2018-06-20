Режиссер-постановщик этого уникального шоу - Сергей Филин, один из руководителей Большого театра. Компания TOY.RU стала генеральным спонсором ледового шоу.На протяжении нескольких месяцев организаторы готовили для зрителей это новогоднее шоу, в котором объединились два жанра – знаменитый во всем мире русский балет и фигурное катание.Уникальная сценография, выступление звезд балета и известных фигуристов, яркие световые и визуальные эффекты, трансформация пространства, а также современные мультимедийные технологии в сочетании с живым симфоническим оркестром, все это откроется зрителю в феерическом шоу «Лебединое озеро».Закрытую премьеру посетили звездные гости и друзья, многие из которых пришли на шоу с детьми: Филипп Киркоров с детьми, Стас Михайлов с семьей, Алиса Лобанова с семьей, Ани Лорак с дочерью, Анна Седокова, Анастасия Винокур с семьей, Олеся Судзиловская, певица Зара, Юлиана Караулова, Игорь Гуляев с семьей и многие другие.Алиса Лобанова приехала на шоу в окружении своей семьи, весь вечер все были в прекрасном праздничном настроении, с радостью общались с прессой и позировали фотографам.«Для нашей компании TOY.RU важно участие в таком поистине грандиозном шоу, как «Лебединое озеро». Саша Плющенко является для нас олицетворением талантливых и одарённых детей в нашей стране, а ведь ему всего 5 лет. Надеемся, что это представление принесет много радости и восторженных эмоций каждому зрителю» - прокомментировала Алиса Лобанова.Красавица Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»