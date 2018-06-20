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Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»

Вчера, 21:46
Алиса Лобанова посетила грандиозную закрытую премьеру нового ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро» по мотивам самого известного во всем мире балета П. И. Чайковского, совпавшую с открытием новой ледовой арены «ВТБ Арена Парк».

Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»
Режиссер-постановщик этого уникального шоу - Сергей Филин, один из руководителей Большого театра. Компания TOY.RU стала генеральным спонсором ледового шоу.

Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


На протяжении нескольких месяцев организаторы готовили для зрителей это новогоднее шоу, в котором объединились два жанра – знаменитый во всем мире русский балет и фигурное катание.

Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


Уникальная сценография, выступление звезд балета и известных фигуристов, яркие световые и визуальные эффекты, трансформация пространства, а также современные мультимедийные технологии в сочетании с живым симфоническим оркестром, все это откроется зрителю в феерическом шоу «Лебединое озеро».

Закрытую премьеру посетили звездные гости и друзья, многие из которых пришли на шоу с детьми: Филипп Киркоров с детьми, Стас Михайлов с семьей, Алиса Лобанова с семьей, Ани Лорак с дочерью, Анна Седокова, Анастасия Винокур с семьей, Олеся Судзиловская, певица Зара, Юлиана Караулова, Игорь Гуляев с семьей и многие другие.

Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


Алиса Лобанова приехала на шоу в окружении своей семьи, весь вечер все были в прекрасном праздничном настроении, с радостью общались с прессой и позировали фотографам.

Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»


«Для нашей компании TOY.RU важно участие в таком поистине грандиозном шоу, как «Лебединое озеро». Саша Плющенко является для нас олицетворением талантливых и одарённых детей в нашей стране, а ведь ему всего 5 лет. Надеемся, что это представление принесет много радости и восторженных эмоций каждому зрителю» - прокомментировала Алиса Лобанова.

Красавица Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро»

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 3 107
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Алиса Лобанова на премьере ледового шоу «Лебединое озеро» Алиса Лобанова посетила грандиозную закрытую премьеру нового ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро» по мотивам самого известного во всем мире балета П. И. Чайковского, совпавшую с открытием новой ледовой арены «ВТБ Арена Парк».
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