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Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото

Вчера, 23:04
В личных блогах сестёр-моделей Беллы и Джиджи Хадид появились уникальные архивные снимки.

Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото
Знаменитые модели в честь Рождества порадовали своих подписчиков настоящей редкостью - на личных страничках Беллы и Джиджи появились одинаковые кадры из их детства. На снимках будущие звезды подиума запечатлены с мамой Иоландой и Санта Клаусом.

Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото


Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото


Интересно, что большинство комментариев к фотографиям посвящено именно маме, а вовсе не Белле или Джиджи. Пользователи сети в один голос восхищаются красотой Иоланды и отмечают, что она до сих пор, в свои 54 года, не утратила привлекательности.

Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото


Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото

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Ключевые слова: Белла Хадид, Джиджи Хадид

Количество просмотров: 3 016
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, w3livenews.com, elle.mx,people.com

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