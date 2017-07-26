Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото

Знаменитые модели в честь Рождества порадовали своих подписчиков настоящей редкостью - на личных страничках Беллы и Джиджи появились одинаковые кадры из их детства. На снимках будущие звезды подиума запечатлены с мамой Иоландой и Санта Клаусом.Интересно, что большинство комментариев к фотографиям посвящено именно маме, а вовсе не Белле или Джиджи. Пользователи сети в один голос восхищаются красотой Иоланды и отмечают, что она до сих пор, в свои 54 года, не утратила привлекательности.