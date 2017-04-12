Чуть ранее Кэри провела время в компании Брайана Танаки - сладкая парочка вдоволь повеселилась на праздничном шопинге. Не забыла певица и о своих подписчиках, тепло поздравив их с самым волшебным днём в году: "Пусть Рождество будет радостным, добрым, пусть будет смех. Всем счастливого Рождества!".
Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными
Вчера, 23:30
Певица Мэрайя Кэри избавила себя от трудного выбора и отметила праздник сразу с двумя мужчинами.
Двумя счастливчиками стали бывший супруг звезды Ник Кэннон и нынешний бойфренд Брайан Танака. От брака с Кэнноном у Мэрайи есть двое детей, которые, похоже, были самыми счастливыми в это Рождество - ведь к ним с подарками приехал Санта Клаус на настоящей оленьей упряжке.
Чуть ранее Кэри провела время в компании Брайана Танаки - сладкая парочка вдоволь повеселилась на праздничном шопинге. Не забыла певица и о своих подписчиках, тепло поздравив их с самым волшебным днём в году: "Пусть Рождество будет радостным, добрым, пусть будет смех. Всем счастливого Рождества!".
Чуть ранее Кэри провела время в компании Брайана Танаки - сладкая парочка вдоволь повеселилась на праздничном шопинге. Не забыла певица и о своих подписчиках, тепло поздравив их с самым волшебным днём в году: "Пусть Рождество будет радостным, добрым, пусть будет смех. Всем счастливого Рождества!".
← Джиджи и Белла Хадид обновили блоги редкими семейными фото Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем →
Ключевые слова: Мэрайя Кэри
Количество просмотров: 3 133
Количество просмотров: 3 133
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, billboard.com, ettonight.com, usmagazine.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, billboard.com, ettonight.com, usmagazine.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России Многодетная мама и ведущая телеканала "Россия" Ирина Шадрина называет сама себя "сбежавшей из России триатлеткой".
Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов Не секрет, что по сей день в актёрской паре Михаил Боярский и Лариса Луппиан бушуют страсти. Но сложно себе представить, что творится в голове Михаила Сергеевича, когда он позволяет себе говорить такие слова в адрес супруги, как в недавнем интервью "Аргументы и факты".
Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина переживает сложный момент. Девушке пришлось пережить несколько и побриться налысо.
Виктория Крутая разместила ошеломительный снимок в купальнике Дочь Игоря и Ольги Крутых - Виктория - проживает в Америке, поэтому её снимки в купальнике появляются в Инстаграм круглогодично.