Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными

Двумя счастливчиками стали бывший супруг звезды Ник Кэннон и нынешний бойфренд Брайан Танака. От брака с Кэнноном у Мэрайи есть двое детей, которые, похоже, были самыми счастливыми в это Рождество - ведь к ним с подарками приехал Санта Клаус на настоящей оленьей упряжке.Чуть ранее Кэри провела время в компании Брайана Танаки - сладкая парочка вдоволь повеселилась на праздничном шопинге. Не забыла певица и о своих подписчиках, тепло поздравив их с самым волшебным днём в году: "Пусть Рождество будет радостным, добрым, пусть будет смех. Всем счастливого Рождества!".