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Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными

Вчера, 23:30
Певица Мэрайя Кэри избавила себя от трудного выбора и отметила праздник сразу с двумя мужчинами.

Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными
Двумя счастливчиками стали бывший супруг звезды Ник Кэннон и нынешний бойфренд Брайан Танака. От брака с Кэнноном у Мэрайи есть двое детей, которые, похоже, были самыми счастливыми в это Рождество - ведь к ним с подарками приехал Санта Клаус на настоящей оленьей упряжке.

Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Чуть ранее Кэри провела время в компании Брайана Танаки - сладкая парочка вдоволь повеселилась на праздничном шопинге. Не забыла певица и о своих подписчиках, тепло поздравив их с самым волшебным днём в году: "Пусть Рождество будет радостным, добрым, пусть будет смех. Всем счастливого Рождества!".

Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными


Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными

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Ключевые слова: Мэрайя Кэри

Количество просмотров: 3 133
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, billboard.com, ettonight.com, usmagazine.com

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