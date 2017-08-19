Иван Ургант шокировал наголо побритой головой

Нельзя сказать, что это вызвало большой переполох среди его поклонников, но несколько интересных комментариев по этому поводу последовало. Кто-то решил, что это желание обрести брутальность Нагиева, а кто-то припомнил, что Ургант уже не первый раз на новогодние праздники бреется наголо и посчитал это подозрительным.Но без внимания не остались голубой велосипед и голубые кроксы Ивана. Так что, в купе с шоу «Голубой Ургант» Ивану уже предложили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.