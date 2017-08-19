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Иван Ургант шокировал наголо побритой головой

Вчера, 15:41
Накануне, в сети появилось фотография наголо бритого Ивана Урганта.

Иван Ургант шокировал наголо побритой головой
Нельзя сказать, что это вызвало большой переполох среди его поклонников, но несколько интересных комментариев по этому поводу последовало. Кто-то решил, что это желание обрести брутальность Нагиева, а кто-то припомнил, что Ургант уже не первый раз на новогодние праздники бреется наголо и посчитал это подозрительным.

Иван Ургант шокировал наголо побритой головой


Но без внимания не остались голубой велосипед и голубые кроксы Ивана. Так что, в купе с шоу «Голубой Ургант» Ивану уже предложили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Ключевые слова: Иван Ургант

Количество просмотров: 3 796
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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