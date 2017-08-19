Но без внимания не остались голубой велосипед и голубые кроксы Ивана. Так что, в купе с шоу «Голубой Ургант» Ивану уже предложили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Иван Ургант шокировал наголо побритой головой
Вчера, 15:41
Накануне, в сети появилось фотография наголо бритого Ивана Урганта.
Нельзя сказать, что это вызвало большой переполох среди его поклонников, но несколько интересных комментариев по этому поводу последовало. Кто-то решил, что это желание обрести брутальность Нагиева, а кто-то припомнил, что Ургант уже не первый раз на новогодние праздники бреется наголо и посчитал это подозрительным.
Но без внимания не остались голубой велосипед и голубые кроксы Ивана. Так что, в купе с шоу «Голубой Ургант» Ивану уже предложили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Но без внимания не остались голубой велосипед и голубые кроксы Ивана. Так что, в купе с шоу «Голубой Ургант» Ивану уже предложили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
← Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линде... Анастасия Волочкова ужаснула видом попы в крохотных стрингах →
Ключевые слова: Иван Ургант
Количество просмотров: 3 796
Количество просмотров: 3 796
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в городе любви, в Париже.
Наталья Рудова подогревает интерес подписчиков эротичными фото в бикини из ОАЭ 31 декабря актриса Наталья Рудова улетела на фестиваль в ОАЭ, который проходит в Абу-Даби.
Настя Каменских восхитила горячим фото попки около бассейна Певица NK, она же Настя Каменских, давно не радовала подписчиков фотографиями в купальнике.
Анастасия Волочкова ужаснула видом попы в крохотных стрингах Как известно, Анастасия Волочкова на отдыхе предпочитает загорать исключительно в крохотных стрингах, но вот как её попа выглядит в них сзади старалась никогда не показывать.