Сегодня же Волочкова призналась, что рядом с её новым местом жительства, а именно роскошным бунгало, прямо среди пальм появится настоящая баня, которую так обожает звезда: "Поставим и купель со льдом - с ним здесь проблем нет, есть специальный генератор".
Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах
Сегодня, 00:55
Скандальная балерина Анастасия Волочкова приняла решение покинуть Россию.
По словам звезды, возвращаться на родину она будет лишь по рабочим делам: "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах.. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. Каждый мой день здесь начинается с улыбки". К бесконечному множеству свежих райских снимков были и такие комментарии: "Мой адрес не дом и не улица.. Мой адрес: волшебный экзотический мальдивский остров. Тут я надежно спряталась! От всех. От злых и добрых. Рай-это здесь! В этой атмосфере остается только позитив, любовь, романтика, наслаждение, беспечность и кайф... Я выбрала самый прекрасный остров".
Сегодня же Волочкова призналась, что рядом с её новым местом жительства, а именно роскошным бунгало, прямо среди пальм появится настоящая баня, которую так обожает звезда: "Поставим и купель со льдом - с ним здесь проблем нет, есть специальный генератор".
Сегодня же Волочкова призналась, что рядом с её новым местом жительства, а именно роскошным бунгало, прямо среди пальм появится настоящая баня, которую так обожает звезда: "Поставим и купель со льдом - с ним здесь проблем нет, есть специальный генератор".
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Количество просмотров: 6 240
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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