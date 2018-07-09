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Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах

Сегодня, 00:55
Скандальная балерина Анастасия Волочкова приняла решение покинуть Россию.

Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах
По словам звезды, возвращаться на родину она будет лишь по рабочим делам: "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах.. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. Каждый мой день здесь начинается с улыбки". К бесконечному множеству свежих райских снимков были и такие комментарии: "Мой адрес не дом и не улица.. Мой адрес: волшебный экзотический мальдивский остров. Тут я надежно спряталась! От всех. От злых и добрых. Рай-это здесь! В этой атмосфере остается только позитив, любовь, романтика, наслаждение, беспечность и кайф... Я выбрала самый прекрасный остров".

Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Сегодня же Волочкова призналась, что рядом с её новым местом жительства, а именно роскошным бунгало, прямо среди пальм появится настоящая баня, которую так обожает звезда: "Поставим и купель со льдом - с ним здесь проблем нет, есть специальный генератор".

Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах


Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 6 240
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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